In vendita questa Lamborghini Miura P400 S del 1968: vale più di 1 milione di dollari

Tra il 1968 e il 1971 Lamborghini ha prodotto 338 esemplari della leggendaria Miura, considerata ancora oggi uno dei modelli più iconici mai costruiti. Ora una di queste unità preparata da Nuccio Bertone sta per finire all’asta - e si prevedono prezzi da record.

In origine, le Lamborghini Miura venivano costruite con motore V12 da 355 CV e cambio manuale a cinque rapporti, nel 1968 però è arrivata anche la variante S che portata più cavalli: 375 CV. Ebbene proprio una Miura P400 S del 1968, preparata da Nuccio Bertone, sta per essere messa all’asta il prossimo 11 giugno.

Per la vendita si pensa che la cifra finale possa tranquillamente superare il milione di dollari, poco più di 800.000 euro. La Miura S non è certo il modello più veloce mai costruito a Sant’Agata Bolognese, anni dopo è anche arrivata la Miura SV (Spirito Veloce), nonostante questo la vettura che sarà messa all’asta da Gooding & Company rappresenta un’autentica meraviglia, qualcosa per cui i collezionisti si accapiglieranno come non mai per portarla nel proprio garage.

All’esterno si fa notare per via di una carrozzeria “verde fluo”, mentre l’abitacolo è interamente tinto in blu (pelli dei sedili comprese), per un contrasto d’altri tempi. Potete vedere altre fotografie sul sito ufficiale di Gooding & Company, link in basso.