In vendita la Lamborghini Countach più economica di tutte, ma c'è un problema

Nelle ultime settimane la Countach è costantemente al centro dell'attenzione degli appassionati di motori. Lamborghini ha infatti deciso di reinterpretare in chiave moderna la storica supercar presentando la Countach LPI 800-4 e, come era lecito aspettarsi, gli esemplari sono andati sold out immediatamente.

Adesso però abbiamo intenzione di tornare indietro nel tempo per parlarvi di un particolare esemplare del 1982, del quale si è già discusso alcuni giorni fa: vogliamo fornire un piccolo approfondimento. In genere le iconiche Countach richiedono cifre astronomiche per essere acquistate, ma la Countach 5000 S visibile nella galleria di immagini in calce rappresenta una grossa eccezione.

Basta dare un'occhiata agli scatti per rendersi conto di quanto messo a listino da Historics, poiché la macchina ha bisogno di un restauro totale, quasi di una ricostruzione. Il motore non è presente, e lo stesso vale per i finestrini, il cofano, parte dell'elettronica e della carrozzeria. In base a quanto riporta il venditore, fino al 2008 la macchina era in perfetto stato, ma poi "è stata portata da un carrozziere per essere completamente smontata" e poi nuovamente assemblata, sia dentro che fuori. Purtroppo però la compagnia che ci stava lavorando non ha provveduto a risistemarla per un probabile fallimento, e l'ha quindi lasciata nello stato attuale.

Secondo Historics la vettura è comunque completa. Il parabrezza ad esempio non è stato montato, ma verrà consegnato a chiunque entrerà in possesso della vettura con l'offerta vincente. In pratica si tratta di rimboccarsi le maniche e di lavorarci per qualche mese, anche se è più facile a dirsi che a farsi con un esemplare di tale livello. Insomma, fino al 2008 la Countach era stata tenuta con grande cura, con tanto di restauro e sostituzione del cambio avvenuti nel 2004, però adesso ha bisogno nuovamente di attenzioni.

Historics crede di poterlo vendere per circa 220.000 euro e, nel caso foste interessati, non dovrete far altro che recarvi sulla pagina ufficiale di vendita.