In vendita una Lamborghini Countach 25th Anniversary con appena 135 km

È stata una delle auto più desiderate del mondo, seconda forse soltanto alla Ferrari F40, oggi chimera per qualsiasi collezionista che si rispetti: parliamo della Lamborghini Countach, che in questa pagina vedete in versione 25esimo anniversario con appena una manciata di km sulle spalle (o sulle gomme, come preferite).

Ci troviamo infatti al cospetto di un modello letteralmente nuovo, nonostante la sua uscita risalga al 1990, 30 anni fa. Creata per l'appunto per festeggiare il 25esimo anniversario dall'uscita del primo modello leggendario, questa Countach 25th Anniversary ha appena 135 km sul contachilometri, significa che chi l'ha posseduta purtroppo non l'ha mai guidata sul serio, al contrario l'avrà tenuta all'interno di una "teca" per pura ammirazione.

Un vero sacrilegio a leggere le specifiche: a spingere la Lamborghini Countach in oggetto infatti troviamo un motore V12 Made in Italy da 5.2 litri che produce 449 CV e 488 Nm di coppia. È dunque come nuova, il suo prezzo però non è certo per tutte le tasche: il rivenditore che la possiede chiede al momento 568.496 dollari (poco più di 500.000 euro), il che non è neppure male viste le condizioni della vettura e il numero limitato delle 25th Anniversary: ne esistono al mondo appena 657. La trovate presso la concessionaria Lamborghini Montreal...