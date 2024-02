In vendita 'la Ferrari più bella di sempre': prezzo oltre i 30 milioni di euro

Viene definita spesso come la miglior Ferrari mai costruita, per molti è un tesoro motorizzato: parliamo della Ferrari 250 “Pontoon Fendered” Testa Rossa del 1958. Ne vennero costruiti 33 esemplari ma solo 19 risultano ad oggi “sopravvissuti” - e ora uno di questi è in vendita.

Con il numero di telaio 0738 TR, questa Ferrari, progettata dal costruttore italiano Sergio Scaglietti, ha partecipato a 20 gare d’epoca vantando 4 vittorie complessive, in una carriera decennale. Il modello Testa Rossa fu la sportiva più di successo della casa di Maranello tra il 1958 e il 1962. Nel 1957 Ferrari scoprì che la FIA stava proseguendo verso una strategia di ridimensionamento e limitazione della capacità del motore per le corse, fu da allora che la casa del cavallino iniziò a produrre il suo V12 3,0 litri per utilizzarlo nelle gare.

Le candele furono riposizionate dalla superficie interna a quella esterna del motore, aumentando di conseguenza la compressione dello stesso, capace di erogare una potenza complessiva di circa 300 CV. Questa vettura, ordinata dal concessionario ufficiale Ferrari a Caracas, Venezuela, per Jean-Louis Lacerda Soares di San Paolo, oltrepassò i cancelli di Maranello a inizio 1958 e arrivò in Brasile nel giugno dello stesso anno, con Soares che iniziò subito a gareggiare. In un periodo tra il 1964 e il 2013 questo fantastico esemplare del cavallino ha suscitato enorme interesse fra i collezionisti, passando tra le mani di estimatori ed ex-piloti e partecipando a moltissimi concorsi.

Nel 2013, l’allora proprietario dell’auto ha deciso di venderla e affidarne la gestione a Ferrari stessa. Fu allora che l’auto venne ritrasferita in Italia, dopo aver girato il mondo, e successivamente riportata alla configurazione con la quale aveva lasciato la fabbrica. Questo gioiello di casa Ferrari si trova attualmente in un’importante collezione negli Stati Uniti ed è stato messo all’asta da Sotheby’s in un evento che prenderà forma dal 21 al 23 febbraio 2024 a Detroit.

Il prezzo? Forbes ha stimato che la cifra di vendita potrebbe aggirarsi intorno ai 34-38 milioni di dollari (certo nulla in confronto ai 51 milioni di euro di questa Ferrari GTO), niente male per una vettura di 66 anni. Un investimento notevole per le tasche di un facoltoso collezionista. (Foto: RM Sotheby's)