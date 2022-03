In vendita una Koenigsegg Gemera usata: com'è possibile?

La incredibile Koenigsegg Gemera, presentata al pubblico già da due anni circa, non ha ancora raggiunto nessuno dei suoi facoltosi clienti. La casa automobilistica svedese avvierà le consegne nel corso del 2023, ma a quanto pare un esemplare della "hypercar familiare" è appena stato inserito con largo anticipo nel mercato dell'usato.

In effetti la concessionaria ufficiale McLaren e Koenigsegg situata a Charlotte, Carolina del Nord, ha intenzione di vendere la "Mega-GT" nonostante manchino alcuni mesi all'avvio della sua produzione. Lo stesso CEO del brand, Christian Koenigsegg, ha invitato gli acquirenti alla pazienza, per cui non ci resta che da considerare l'ipotesi di trovarci davanti ad un prototipo di pre-produzione che la compagnia ha utilizzato per promuovere la macchina in giro per il mondo (ecco un prototipo di Gemera ripreso durante la scorsa estate).



Purtroppo al momento la concessionaria non ha condiviso molti dettagli sul bolide. Ora come ora non sappiamo neanche se l'esemplare sia perfettamente funzionante. Se dovesse esserlo, il compratore porterà a casa una macchina in grado di mettere sull'asfalto ben 1.700 cavalli di potenza e 3.500 Nm di coppia, scaturiti da un motore biturbo a tre cilindri da 2,0 litri e da tre motori elettrici: l'unità termica eroga 600 cavalli e 600 Nm, mentre la combinazione dei propulsori elettrici produce circa 1.100 cavalli. Tra pochi mesi potremmo vedere in strada la quattro posti più veloce del pianeta.



Per non allontanarci dalla Scandinavia ci teniamo a chiudere rimandandovi ad un ritrovato tecnologico di livello altissimo: un motore elettrico Koenigsegg da 340 CV in 30 kg di peso.