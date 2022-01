È in vendita una delle Jaguar più rare di sempre: le XJR-15 stradali sono solo 27

Jaguar è da sempre sinonimo di auto sportive (scoprite i tre modelli Jaguar più belli di sempre secondo Frank Stephenson) ma se volessimo nominare delle supercar, allora dovremmo tornare indietro di qualche anno, più propriamente negli anni ‘90, periodo in cui la casa produsse la famosissima XJ220.

Ma non tutti sanno che la XJ220 è il frutto dell’evoluzione della Jaguar XJR-15, una supercar prodotta tra il 1990 e il 1992 in soli 50 esemplari, 27 dei quali in allestimento stradale ma pur sempre ‘track oriented’. Questa vettura era particolarmente speciale perché è nata prendendo in prestito le tecnologie delle competizioni, riadattate per l’uso su strada. A quei tempi, e specialmente sul finire degli anni ‘80, Jaguar vinse numerosi campionati in tutto il mondo, portando a casa anche la vittoria alla 24 ore di Le Mans per ben due volte, nel 1988 e nel 1990.

Sull’onda dell’entusiasmo, la casa decise di creare una vettura che sfruttasse la tecnologia vincente delle XJR-9 e XJR-12 (la stessa Jaguar XJR-12 che è andata distrutta nell’incidente al Festival di Goodwood) da corsa e che potesse finire in mano ai clienti più facoltosi e legati al marchio, che chiedevano a gran voce una vettura con queste caratteristiche. Quindi sotto al cofano montarono un motore V12 da 6.0 litri con specifiche Gruppo C, con lubrificazione a carter secco e in grado di esprimere 456 CV, una potenza non impressionante al giorno d’oggi, ma con un peso limitato a soli 1050 kg grazie all’ampio uso di fibra di carbonio e kevalr, la vettura poteva raggiungere i 346 km/h.

L’auto sfruttava il telaio monoscocca della XJR-9 da competizione, e montava anche le stesse sospensioni su tutte e quattro le ruote, con un sistema push-road all’anteriore, mentre il sistema frenante era affidato a pinze dei freni della AP Racing. All’epoca, ogni esemplare costava quasi un milione di dollari, ma il suo valore è salito esponenzialmente.

Quella che vedete si trova in vendita presso la casa d’aste RM Sotheby’s, ed è l’esemplare numero 21, dotato di un cambio manuale a 5 marce adatto all’utilizzo stradale che i clienti potevano richiedere come optional, con una spesa aggiuntiva di 40.000 dollari. Il contachilometri segna soltanto 2192 km percorsi, e ovviamente è stata completamente revisionata per assicurare che il suo stato fosse paragonabile al nuovo. Ma quanto costa un mezzo di questa caratura? Ebbene, la richiesta parla di 1,45 milioni di sterline, ossia 1,75 milioni di euro al cambio attuale.