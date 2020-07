In vendita un'insolita Maserati Khamsin appartenuta alla famiglia reale del Brunei

Hassanal Bolkiah, Sultano del Brunei, possiede una collezione di circa 2.500 automobili e no, non stiamo parlando di modellini in scala. Attorno alla sua figura gravitano alcune delle automobili più misteriose, spesso il Sultano ordina modelli esclusivi che il resto del mondo non solo non può avere, ma non può nemmeno immaginare.

Per lui fu costruita nel 1988 la Ferrari F90, resa pubblica soltanto nel 2006 (da non confondere con la recente Ferrari SF90), sappiamo anche di alcune McLaren in suo possesso mai svelate pubblicamente. In una collezione così vasta è lecito aspettarsi qualche scivolone, esemplari poco riusciti o addirittura grotteschi, ve ne portiamo un esempio: la Maserati Khamsin personalizzata venduta dal concessionario londinese DD Classics.

Presentata al salone di Parigi del 1973 e prodotta dall'anno successivo, la Khamsin è frutto della magica penna di Marcello Gandini, allora designer presso Bertone. Della Ghibli, che aveva sostituito, mantiene il grosso V8 da 4,9 litri e propone come novità il telaio a scocca portante e le sospensioni indipendenti anche sul posteriore. Punto di forza di questa gran turismo 2+2 sono le linee decise e il profilo da fastback; non mancano soluzioni originali quali le prese d'aria asimmetriche sul cofano e i gruppi ottici posteriori incastonati in una sezione di vetro. Un design essenziale e autentico, in sostanza l'esatto opposto rispetto all'esemplare appartenuto alla famiglia reale del Brunei.

Il bodykit della Khamsin elaborata ha forme massicce che snaturano il sapiente equilibrio studiato da Gandini. Le prese d'aria sono presenti in abbondanza e ognuna ha il proprio stile, ad esempio quella laterale è ispirata alla vettura di Dick Dastardly in Wacky Races. Il motore italiano ha fatto posto ad un V8 Holden, i cerchioni sono in puro stile aftermarket anni 80 e il volante, per chissà quale ragione, è di provenienza De Tomaso. Il bellissimo gioco di trasparenze al posteriore si è perso: la vettura monta della fanaleria tonda che la fa sembrare una Corvette.

La cifra richiesta da DD Classics è di circa 100.000€, una somma che dovrebbe superare il prezzo della nuova Maserati Ghibli Hybrid. (Foto cover: DDclassics)