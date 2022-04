In vendita questa incredibile Lamborghini Centenario: ne esistono solo 20 al mondo

Ogni Lamborghini è a suo modo speciale, fra tutti i modelli di Sant'Agata Bolognese però ce n'è uno più speciale degli altri. Pensiamo alla Lamborghini Centenario, creata per i cento anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini (per saperne di più: Quando Lamborghini sfidò Ferrari). Ora una di queste unità speciali è in cerca di proprietario.

Della Centenario sono state prodotte soltanto 20 unità, pensate dunque a quanto possa essere esclusivo possedere 1 di 20 modelli. La vettura in questione ha solo 123 km sul contachilometri, per ovvi motivi di collezionismo, è davvero un peccato però pensare che nessuno si è davvero goduto questa meraviglia per strada, là dove le auto dovrebbero stare.

Quando si arriva a parlare di prezzi però si capisce facilmente perché si faccia attenzione a trattare questi veicoli con estrema cura: sul sito O'gara Coach, là dove questa Centenario viene venduta, il prezzo ufficiale non è svelato, possiamo però assicurarvi che il suo valore può variare dai 3 ai 6 milioni di dollari (2,70-5,40 milioni di euro).

I prezzi possono ovviamente cambiare in base a tantissimi fattori, è difficile però che per una Centenario in perfette condizioni il cartellino scenda anziché salire: c'è chi ne ha acquistato una a metà 2020 a meno di 3 milioni di dollari per rivenderla un anno dopo a 5,5 milioni. Parliamo di una vettura che ha 760 CV/566 kW di potenza, 20 CV/14 kW in più della Aventador, costruita con tutti i crismi della tradizione Lamborghini. In questo preciso momento è probabilmente la vettura del toro più desiderata del mercato.