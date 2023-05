In vendita un GMC pick-up limousine assurdo: riunioni all'interno e party nel cassone

Le limousine sono creature strane ma indubbiamente affascinanti, ma negli ultimi tempi le classiche ‘limo’ su base Lincoln o Cadillac sono passate quasi di moda, al contrario si punta su veicoli ancor più assurdi: dunque dopo l’assurda limousine da offroad sugli sterrati dello Utah, oggi scopriamo un pick-up GMC in formato limousine.

Nello specifico parliamo di un GMC 3500 del 1994 che nel processo di allungamento non ha perso però le ruote gemellate sull’asse posteriore e l’immancabile cassone, che di fatto si presta perfettamente per ospitare un party una volta terminata la riunione all’interno, anche se di primo acchito si poteva pensare che fosse adibito ad una vasca idromassaggio.

Tutto il frontale dell’auto, fino al montante B, è tale e quale al mezzo originale, ma da lì in poi è stato allungato notevolmente: non si conosce chi lo abbia costruito ne quanto sia lungo, ma certamente più del doppio rispetto al pick-up di base. All’interno invece è stato ricavato una sorta di salotto che può ospitare fino a 10 persone, dove non mancano LED e punti luce degni di una discoteca, con tanto di finto caminetto.

Il mezzo ha all’attivo più di 250.000 km, ed è in vendita in Canada con un prezzo di 24.900 dollari (circa 23.200 euro al cambio attuale), niente male se siete alla ricerca di un mezzo che non possa passare inosservato. E a proposito di veicoli allungati, qualcuno ha trasformato un Jet in limousine che vale 3.5 milioni di euro.