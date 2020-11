In vendita la Ford GT 2017 dell'uomo che l'ha disegnata: ammirate

La Ford GT presentata dall’ovale blu nel 2016 è a oggi una delle supercar più desiderate dai collezionisti e dagli appassionati. Ora finalmente, dopo due anni di “limbo”, i primi modelli iniziano ad arrivare sul mercato dell’usato.

L’unità che vedete nell’articolo è infatti in vendita presso Canepa ed è la Ford GT di Moray Callum, l’uomo che in pratica l’ha disegnata e ha seguito il suo sviluppo esteriore. Costruita in appena 1.350 esemplari, la Ford GT del 2017 è una delle supercar più ambite dai collezionisti, anche perché sono state vendute con una sorta di clausola.

Per evitare acquisti con l’unico fine della speculazione, Ford ha venduto le vetture assieme a un periodo di attesa di almeno due anni per l’immissione sul mercato dell’usato. Ora però, nel 2020, molte di queste “garanzie” sono decadute, motivo per cui questa Ford GT acquistata nel 2017 e con appena 328 km percorsi è ora in vendita - ed è come nuova.

Inoltre il suo colore è un eccezionale Liquid Red Metallic, che fa il pari con gli interni in pelle. A spingere la vettura troviamo un motore Ford EcoBoost V6 da 3.5 litri, in grado di erogare 647 CV e ben 745 Nm di coppia. Una vettura eccezionale, di cui però non conosciamo il prezzo - che andrà discusso in privato.