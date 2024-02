In vendita finti connettori per le termiche: 'Così parcheggi nei posti per le elettriche'

Sono in vendita online dei connettori che permettono di “trasformare” le auto termiche in elettriche, consentendo così alle vetture a benzina e diesel di parcheggiare comodamente negli spazi di ricarica delle green.

Come si legge su Fanpage si trovano online sui principali siti di e-commerce con prezzi che variano dagli 8 ai 159 euro, e "sono compatibili con diversi modelli di auto", anche se le vetture non hanno la batteria.

Si tratta in sostanza di prese finte che vengono connesse alle auto diesel o benzina di modo appunto da lasciare l'auto negli stalli senza alcun diritto. Il cavo viene collegato alla falsa porta e lasciata nello spazio come se la stessa fosse in ricarica, quando in realtà non lo è.

Ovviamente si tratta di un escamotage per aggirare le leggi, visto che è assolutamente vietato parcheggiare negli spazi delle green se non si sta ricaricando l'auto, divieto che viene spesso violato e quasi mai sanzionato.

"Basta attaccare questo connettore falso e trovi subito parcheggio", scrive un utente su Reddit, spazio social americano. L'anno scorso vi avevamo mostrato il furbetto italiano in Svizzera con il Ranger Rover, che aveva lasciato il SUV nello spazio per le elettriche appoggiando il cavo di ricarica, ma i falsi connettori diffusi negli ultimi periodi rappresentano uno step superiore, un vero e proprio tentativo di truffa.

Secondo l'articolo 158 del codice della strada, chi parcheggia l'auto negli spazi riservati "ai veicoli elettrici in ricarica" senza averne diritto rischia una multa compresa fra 87 e 344 euro per le auto, e dai 41 ai 168 euro per le moto. Inoltre il veicolo può essere rimosso forzatamente, con un ulteriore costo per il proprietario dello stesso mezzo. Multa che è valida anche per chi è in possesso di un'auto elettrica o plug-in ibrida e che lascia il mezzo alle stazioni senza però ricaricare, utilizzandole semplicemente come parcheggio.

Cosa fare se si trova la colonnina di ricarica occupata abusivamente? Bisognerà semplicemente contattare i vigili che potranno poi intervenire per sanzionare il veicolo. A volte però ciò non accade perchè a livello burocratico non è così semplice come sembrerebbe visto che bisogna rispettare determinate tempistiche.