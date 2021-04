In vendita una LaFerrari con pochissimi chilometri, ma la cifra è mostruosa

La Ferrari LaFerrari rappresenta la prima stradale ibrida della storia del marchio italiano, e si inserisce di diritto tra i bolidi più potenti, veloci, costosi e tecnologicamente avanzati che siano mai usciti dalle fucine creative del centro di Maranello.

La hypercar è arrivata sul mercato nel 2014 dopo tanti anni di sviluppo, e adesso un acquirente della prima ora ha deciso di liberarsi del suo esemplare tramite un rivenditore di Bellevue, una città situata nello stato di Washington.

In molti sapranno che il Cavallino Rampante ha costruito soltanto 500 esemplari di LaFerrari, e l'unità rappresentata nella galleria di immagini in fondo alla pagina è stata verniciata in Rosso Corsa. E' ovvio che buona parte delle LaFerrari siano stata rifinite nella stessa tonalità di rosso, ma il bolide statunitense può vantare un tettuccio abbinato in sostituzione del classico contrasto apportato dal nero.

A piazzare il veicolo ci penserà Park Place Lld, che ha confermato un chilometraggio complessivo di appena 535 km e un recentissimo aggiornamento effettuato in via ufficiale da un'officina di Los Angeles. Tra le altre cose l'esemplare è stato revisionato solo pochi mesi fa, per cui la batteria originale è stata sostituita una un'unità nuova di zecca. Dalle immagini la macchina sembra versare in condizioni eccellenti, ed è probabile che non resterà a listino a lungo.

Sotto la carrozzeria il futuro proprietario riceverà un poderoso V12 aspirato da 800 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia, abbinato ad un propulsore elettrico da 163 cavalli e 200 Nm. L'output complessivo ammonta quindi a 963 cavalli e 900 Nm, i quali catapultano i 1.255 kg a secco della LaFerrari da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e fino a superare i 350 km/h.

Cotanta dovizia tecnica e manifatturiera si traduce ovviamente in un costo stellare, nonostante l'esemplare sia usato. E' praticamente impossibile infatti che si possa scendere sotto la somma di 2,5 milioni di euro.



Per non allontanarci dal brand di Maranello vogliamo chiudere rimandandovi ad una recentissima presentazione. Meno di due giorni fa è stata rivelata l'assurda Ferrari 812 Versione Speciale: 830 cavalli di potenza aspirati a 9.500 giri al minuto. Purtroppo potrebbe trattarsi dell'ultimo modello a montare un V12 Ferrari, ma non c'è da disperare: gli sforzi del team sono stati incanalati verso la creazione di un mostriciattolo elettrico dalle doti irraggiungibili.