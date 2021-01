In vendita la Ferrari F430 F1 di Donald Trump con 11.000 km

Donald Trump, il celebre magnate americano ora Presidente uscente negli USA, ha mai posseduto e guidato una Ferrari? Certo che si, una Ferrari F430 F1, ora pronta per finire all’asta. Di nuovo.

Acquistata nuova nel 2007 a Long Island, quando aveva un valore di listino di 197.698 dollari (160.000 euro), la supercar è rimasta nei garage Trump fino al 2011, prima che venisse rivenduta. Oggi, nel 2021, la vettura si trova di nuovo in un blocco d’asta, protagonista della nuova Mecum Auction di Kissimmee, in Florida.

A quanto verrà battuta questa volta? La F430 F1 in questione non gode purtroppo di buona fama, nel marzo del 2017 - data dell’ultima asta a cui è stata battuta - aveva raggiunto a malapena il suo valore minimo stimato, 270.000 dollari tramite un’offerta dell’ultimo minuto. Era dunque mancata una vera e propria battaglia fra compratori, adesso però i battitori si aspettano risultati migliori considerate le buone condizioni generali della vettura. Secondo i documenti, il nuovo potenziale acquirente sarebbe il quarto. Sul contachilometri si può leggere il numero 11.265, appena 3.862 in più rispetto all’era Trump.

Chi compra la vettura si porta a casa anche il documento di acquisto originale che porta la Trump Tower di New York come indirizzo e la riconoscibile firma di Donald Trump in calce. La Ferrari F430 F1 in vendita è alimentata da un motore V8 da 4.3 litri ed eroga 483 CV; ha 315 km/h di velocità massima stimata e uno scatto da 0 a 96 km/h possibile in 3,5 secondi. Secondo Mecum il suo valore stimato va dai 400.000 ai 500.000 dollari; se così fosse, l’attuale proprietario farebbe un affare non da poco. (Foto: Mecum)