In vendita la Ferrari California di Hugh Grant, la star di Notting Hill

Non sono poche le star del cinema, della musica e dello sport che amano collezionare auto sportive e di lusso, ed è abbastanza facile che queste - prima o poi - mettano in vendita qualche loro pezzo da collezione. Oggi vi parliamo ad esempio della Ferrari California dell’attore Hugh Grant.

Nel recente passato abbiamo visto quali vetture ha posseduto il mitico Diego Armando Maradona, allo stesso modo abbiamo sbirciato nei garage di Cristiano Ronaldo e dello chef Antonino Cannavacciuolo. Oggi invece è il turno di una star del grande schermo come Hugh Grant, che nel 2012 in occasione del suo cinquantesimo compleanno ha ben pensato di regalarsi una Ferrari California, uno splendido modello decappottabile che si trova in vendita presso la Quirks Car Company di Wickford, in Inghilterra (infatti ha la guida a destra).

La Ferrari in questione è di colore grigio Canna di Fucile con interni in cuoio e finiture nere. Vanta cerchi in lega da 20” e un intero pacchetto aerodinamico, sedili che si regolano elettronicamente, sospensioni adattive, sistema di navigazione con schermo touch e sensori di parcheggio. L’anno dell’acquisto la vettura è costata all’attore 143.000 sterline, l’equivalente di circa 165.000 euro, oggi però - dopo 43.000 km percorsi e quasi 10 anni - il prezzo è sceso a 93.000 euro, un’occasione d’oro per i fan dell’attore che potrebbero portarsi a casa una Ferrari guidata da Grant in persona. Ricordiamo che la California tocca i 100 km/h da ferma in 3,8 secondi, la sua velocità massima invece è di 312 km/h.