In vendita la Ferrari 599 GTB Fiorano F1 di Eric Clapton: a che prezzo?

Eric Clapton è ancora oggi uno dei chitarristi più apprezzati e ascoltati in circolazione, un talento sopraffino che negli ultimi decenni ha raccolto un discreto patrimonio e acquistato diverse automobili. Fra queste una Ferrari 599 GTB Fiorano F1, da poco messa in vendita.

Il chitarrista britannico è un grande appassionato del cavallino rampante, nel corso della sua carriera avrebbe acquistato oltre dieci vetture sportive a marchio Ferrari, ora però sembra essere arrivato il momento di salutare la sua Ferrari 599 GTB Fiorano F1 del 2008, messa in vendita tramite GVE London.

Una meraviglia che fonde alla perfezione eleganza e tecnica, che sul contachilometri porta meno di 50.000 km. Un bolide con motore V12 da 6.0 litri in grado di erogare 612 CV di potenza al suo massimo potenziale, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 3,5 secondi. Ma che cifra ci vuole per portarsi a casa questa sportiva guidata dal re del blues?

GVE London ne chiede quasi 116.000 euro, e sembra che qualcuno abbia già sborsato il dovuto - visto che l'auto risulta venduta sul sito ufficiale. Poteva andare peggio, visto che un'altra supercar di Eric Clapton, la Lamborghini Superleggera, è stata di recente venduta sfiorando i 140.000 euro di cartellino (il nome Superleggera fra l'altro ci fa pensare alla Aston Martin personalizzata da Daniel Craig).