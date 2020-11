La Ferrari 550 Maranello di Eddie Van Halen è in vendita e costa più di prima

Eddie Van Halen è stato uno dei migliori chitarristi della storia del rock. Purtroppo ci ha abbandonati il 6 ottobre 2020, all'età di 65 anni. Oltre che essere un genio alla chitarra era anche un amante delle supercar. Tra le sue mani sono passate Lamborghini Miura, Porsche 911 GT3 e una splendida Ferrari 550 Maranello da track day, ora in vendita.

La gran turismo di Maranello non è trattata da un'azienda che si occupa di aste automobilistiche ma bensì da Gotta Have Rock and Roll, specializzati in cimeli della storia musicale recente. L'esemplare era già finito in vendita a fine luglio, senza raggiungere il prezzo minimo stabilito. Ora la valutazione è aumentata, si stima che la 550 Maranello di Van Halen verrà venduta ad un prezzo tra 250.000 e 350.000 dollari. Quest'ultima cifra corrisponde a 294.000 euro al cambio attuale. Stando all'annuncio Eddie usava questa vettura per sfidare il fratello Alex, batterista e co-fondatore dei Van Halen. Per rendere la vettura più adatta alla pista sono stati montati dei sedili avvolgenti e cinture di sicurezza da corsa agganciate ad un grosso roll-bar. Il V12 da 5,5 litri è nelle condizioni originali: sprigiona 485 CV di potenza massima e 569 Nm di coppia. La potenza passa alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce. Considerando lo 0-100 km/h in 4,4 secondi e la velocità massima di 320 km/h siamo sicuri che Eddie Van Halen si sia divertito parecchio guidandola.

L'esemplare è stato prodotto nel 2000 ed ha percorso soltanto 45.000 chilometri; meccanicamente vengono garantite condizioni eccellenti. Eddie Van Halen l'ha posseduta per un solo anno prima di venderla ad un amico, non è stata quindi una vettura che l'ha accompagnato per gran parte della sua vita ma rimane un cimelio prezioso di uno dei più grandi chitarristi mai vissuti.

Restando in tema Ferrari classiche sono fenomenali le condizioni di questa Ferrari F40 battuta all'asta alla Goodwood Speed Week di questo ottobre.