In vendita la Ferrari 550 Maranello appartenuta a Richard Hammond di Top Gear

Già la Ferrari 550 Maranello si può tranquillamente considerare un’auto particolare, il modello di cui parliamo oggi però lo è in maniera ancora più marcata: è infatti appartenuta a Harry Metcalfe, fondatore di Evo, e soprattutto a Richard Hammond, storico conduttore di Top Gear.

La 550 Maranello si fa notare innanzitutto per le linee disegnate da Pininfarina, alquanto iconiche, anche sotto il cofano però c’è di che ammirare: abbiamo infatti un V12 anteriore da 5.5 litri che è stato capace di raccogliere la difficile eredità (e pesante soprattutto) della Ferrari Testarossa, auto entrata di fatto nella leggenda. Ebbene il modello in particolare che vedete in foto, del 1998, ha dunque avuto due proprietari eccellenti, con Richard Hammond fra l’altro che ancora la descrive come il suo più grande rimpianto - poiché l’ha venduta pentendosene nel 2015.



L’asta di Collecting Cars, che la sta vendendo, finisce fra due giorni e attualmente l’offerta più alta è di 45.250 sterline, circa 46.000 euro. L’esemplare ha poco meno di 100.000 km, è di colore Rosso Corsa e ha gli interni tenuti in ottime condizioni, anche se alcuni dettagli andrebbero rimessi a nuovo. Se volete avanzare un’offerta, nella fonte in basso trovate il link al sito ufficiale di Collecting Cars, che ha anche molte più foto da farvi vedere.