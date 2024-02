In vendita questa Ferrari 250 GTO Replica guidata da Tom Cruise: ricordate in quale film?

Oltre che per il suo enorme talento recitativo, Tom Cruise è conosciuto in tutto il mondo per essere anche un eccezionale stunt. La star di Hollywood esegue in prima persona le scene più pericolose dei suoi film, significa che è anche stato alla guida di questa Ferrari 250 GTO Replica: ricordate in quale pellicola?

La Ferrari 250 GTO è una delle auto del cavallino rampante più rare e costose al mondo, il modello in questione è inoltre riproposto in una elegante carrozzeria blu scuro. Non si tratta però di una 250 GTO originale, nessuno ne utilizzerebbe una per uno stunt in un film, rischiando di mandare in fumo un raro pezzo da collezione. Si tratta di una Replica che Tom Cruise ha guidato in prima persona nel film Vanilla Sky.

Alla base del modello vi è una Datsun 280Z del 1976, ricoperta da una carrozzeria in fibra di vetro di una GTO Alpha 1; il motore, invece, è un V8 Chevrolet. La Replica è stata acquistata dalla Paramount Pictures proprio per il film di Cameron Crowe, sappiamo però che Ferrari non va molto d’accordo con gli “omaggi” di terze parti. Maranello ha infatti fatto pressione sulla Paramount affinché il modello venisse venduto alla Joe Alphabet, car specialist tutto italiano che ha rinominato il progetto in Alpha One GTO. Si tratta di un progetto famosissimo, soprattutto perché è ultra accessibile, gli appassionati possono acquistare una kit car assemblata a casa e poi trasformarla in una delizia del team Alphabet.

Oggi questa particolare vettura viene venduta in California a una base d’asta di 41.250 dollari, poco meno di 39.000 euro. L’auto viene venduta con una targa del Montana, un documento ufficiale della Paramount e una foto del film firmata da Tom Cruise e Penelope Cruz - assieme ad altri memorabilia della pellicola. (Foto: Bring a Trailer)