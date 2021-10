In vendita una Dodge Challenger del 2008: è stata tenuta in modo maniacale per 13 anni

La possibilità di mettere le mani su un esemplare perfetto di Dodge Challenger SRT8 del 2008 rasentano lo zero. La muscle car americana non è rarissima, ma in genere non è tra quelle vetture che vengono acquistate per essere poste all'interno do una collezione.

I proprietari di Challenger preferiscono infatti sfruttare il loro bolide, ma a quanto pare abbiamo una eccezione, poiché il Volo Museum Auto Sales ha appena messo in vendita la Challenger SRT8 Limited Edition visibile in fondo alla pagina: ha percorso meno di 700 chilometri totali ed è stata tenuta in una stanza con clima controllato fin da quando è stata consegnata all'unico proprietario.

In base al listino la carrozzeria è praticamente perfetta e priva di ogni graffio o scheggiatura. Lo stesso vale per i cerchi, anche se la ruota anteriore sinistra pare avere un piccolo segno. Per quanto riguarda gli interni il dominante grigio scuro contraddistingue buona parte dell'abitacolo, sedili e cruscotto compresi, mentre i contrasti in arancione sono il marchio di fabbrica Hemi. Riguardo le funzionalità e gli accessori segnaliamo la presenza di un tettuccio panoramico elettronico, di un sistema di navigazione GPS, dei sedili anteriori riscaldati, del sedile del conducente regolabile elettronicamente, di un sistema audio Kicker SRT, di uno specchietto retrovisore autoregolante e dei controlli per l'audio posizionati sul volante.



E' quasi inutile invece dire che sotto al cofano è presente un generoso V8 aspirato da 6,1 litri capace di mandare sull'asfalto ben 430 cavalli di potenza e 569 Nm di coppia tramite un cambio automatico a cinque rapporti. Come abbiamo già riportato, la macchina è stata guidata pochissimo, e il venditore richiede 45.998 dollari. Giusto per comparativa, la Challenger SRT8 al lancio aveva uno scalino d'ingresso pari a 37.995 dollari.