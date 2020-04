In vendita un concept più unico che raro: ecco la Dodge Firearrow II del 1954

E' stato appena messo in vendita da parte di Mecum Gallery un concept davvero unico. Si tratta di una Dodge Firearrow II concept car del 1954, la quale sospettiamo possa richiedere un prezzo folle e che è stata costruita in appena quattro esemplari in totale.

La vettura, un concept da sogno, è stata progettata all'inizio degli anni '50 dall'immortale Virgil Exner, all'epoca capo del design presso Chrysler Corporations, e costruita poi a mano da Carrozzeria Ghia, una compagnia specializzata con sede a Torino.

Questa Dodge Firearrow II dispone di un possente motore Red Ram Hemi da 3,9 litri capace di erogare 150 cavalli a 4.400 rpm. Il propulsore fu accoppiato ad un cambio automatico Dodge Gyro-Torque a quattro rapporti e tutt'ora è perfettamente funzionante data la conservazione con eccezionale cura.

Di queste magnifiche auto ne furono assemblati soltanto quattro esemplari. Il primo fu un'unità principalmente da esposizione, il secondo (quello ritratto in foto) fu una vettura operativa, il terzo fu una coupe e il quarto rappresentò il culmine del progetto in quanto si trattò del modello pronto alla produzione, poi mai avvenuta.

Prima di lasciarvi alla magnifica galleria di immagini in calce vi rimandiamo, per restare nei radar della casa automobilistica americana, ad una Dodge Challenger pagata 40.000 dollari e rivenduta come nuova dopo 12 anni. Infine ecco a voi una delle sole quattro Dodge Challenger Demon in fibra di carbonio mai costruite, opera di Texas BJ Motors.