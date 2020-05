In vendita una delle BMW M3 appartenute a Paul Walker

Sul web è comparsa una BMW M3 appartenuta al compianto Paul Walker, di nuovo. Le altre BMW M3 provenienti dalla sua collezione erano state vendute a delle cifre impressionanti. Paul Walker aveva una collezione d'auto decisamente notevole, e le sue vetture sono diventate un autentico oggetto di culto per i super-appassionati.

Il grosso delle auto della sua collezione sono andate all'asta lo scorso gennaio. Ventuno veicoli, tra auto e moto, tutti venduti dalla Barrett Jackson di Scottsdale. Nel lotto andato all'asta c'erano non una, non due, ma ben sette BMW M3, veicolo di cui Paul Walker era un super-fan.

Cinque E36 M3 Lightweight estremamente rare, e un paio di E30.

A quanto pare non erano le uniche BMW della sua collezione, tant'è che una nuova M3 appartenuta all'attore protagonista di Fast and Furious ha fatto la sua comparsa su eBay. È un modello con verniciatura rossa del 1991. Il prezzo? 150.000$. Tutto sommato una cifra onesta, se si va a guardare i prezzi a cui sono state vendute le altre due E30 quattro mesi fa: 162.000 e 220.000 dollari.

Le condizioni sembrano più che buone: 13.248 miglia e un look piuttosto pulito. La carrozzeria è originale, mentre le ruote sono state sostituite, così come i fari anteriori. Trovate la foto della vettura in apertura.