In vendita una bellissima Ferrari F12 con un raro schema colori: le immagini

Nel caso nel quale foste grandi appassionati di automobili Ferrari vi consigliamo di dare un'occhiata a questa Mondial del 1987, che potete portarvi a casa per meno di 30.000 euro, ma la vettura della quale vi parliamo oggi richiede un esborso molto più importante.

Si tratta pertanto di un pezzo da collezione per coloro che possono permetterselo, perché la F12berlinetta del 2017 delle immagini in calce richiede 398.900 dollari per esser portata a casa. L'auto del Cavallino Rampante è infatti nella versione 70th Anniversary Edition, e possiede uno schema colori molto raro.

La vendita è curata da Marshall Goldman Ohio che ne riporta un totale di 257 chilometri percorsi. Non abbiamo quindi di fronte una macchina nuova, ma nella pratica ci si avvicina parecchio. A quanto pare costituisce una delle sole cinque Ferrari assemblate con queste specifiche, e l'unica F12berlinetta in assoluto con tali caratteristiche. La doppia tonalità Grigio Alloy per la verniciatura dà seguito a quanto portato sul mercato dalla 250 GT Berlinetta, e a seguire troviamo cerchi in tonalità di Grigio proprietaria, particolari in nero opaco e accenti cromati chiaro. I simboli 70th Anniversary vanno infine a marchiare il quarto posteriore della carrozzeria, i cerchi da 20 pollici, le pinze freno e il sistema di scarichi sportivo.

L'abitacolo se possibile è ancora più accattivante grazie agli interni in pelle Dune affiancati da tappezzeria in pelle nera per la parte inferiore della plancia, per i pannelli centrali delle portiere, per i braccioli e tante altre aree. A completare il quadro ci pensano l'Alcantara nera che avvolge la parte inferiore della console centrale, la moquette sempre di colore nero, le cuciture in Beige Chiaro, accenti in alluminio e badges speciali tra i sedili.

Gli optional comprendono invece cruise control, parabrezza termoisolante, contagiri in giallo, camera per il parcheggio, display per il passeggero, radio satellitare e sistema audio ad alta potenza. Con un tale assortimento nel 2017 questa supercar costava 473.738 dollari, con un'aggiunta di altri 150.000 dollari di optional.

Nel frattempo Ferrari (e anche FCA) si dice pronta ad aiutare il nostro Paese, che al momento attraversa una grave crisi sanitaria, attraverso la produzione di ventilatori e respiratori artificiali destinati agli ospedali con più alto numero di ricoveri per cause respiratorie. Da segnalare anche le donazioni della casa automobilistica di Maranello, che ammontano attualmente a 10 milioni di euro.