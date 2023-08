Vendita auto luglio 2023, la top 10: gli italiani hanno speso in media 16.880 euro

Andiamo ad analizzare insieme le 10 auto più vendute in Italia a luglio 2023, ed in particolare, quanto i nostri connazionali hanno deciso di spendere appunto per la top 10 del mese scorso.

Come da dati Unrae, la vettura più venduta a luglio è stata ancora una volta la Fiat Panda, che nel 2024 si trasformerà in B-SUV, e che ha totalizzato uno “score” di 8.902 immatricolazioni. Seconda posizione per la Dacia Sandero a quota 3.482, con la Lancia Ypsilon subito dietro a 3.353.

In merito al prezzo, invece, nella Top 10 l'auto più economica risulta essere proprio la Sandero, con la piccola di casa romena che di base sta a 10.700 euro. Seconda posizione per la sopracitata Fiat Panda, a quota 14.600 euro, mentre in terza posizione e gradino più basso del podio troviamo un'altra Dacia, leggasi l'ottima Duster dal costo di 15.800 euro.

Superiamo i sedicimila euro invece con la Lancia Ypsilon, precisamente 16.200, mentre nella top 5 fra le auto più economiche troviamo la Fiat 500, in vendita a partire da 17.100 euro. Saliamo di prezzo con la Citroen C3, in vendita a 17.300, ultima vettura sotto i 20mila euro della top 10.

Spazio quindi alle tre più care, leggasi la Ford Puma, venduta a partire da 24.500 euro, la Fiat 500X, da poche settimane affiancata dalla “gemella” elettrica Fiat 600, e in vendita a 25.000 euro, e infine, la più cara in assoluto della top 10, leggasi la Volkswagen T-Roc, in vendita a 27.600 euro nell'allestimento base.

Facendo un breve calcolo si scopre quindi che gli italiani, prendendo in considerazione solo le dieci auto più vendute in assoluto, hanno speso in media meno di diciassettemila euro, precisamente 16.880. Si tratta di un dato non casuale e che dovrebbe essere preso come riferimento dalle aziende che producono auto elettriche. Difficile che comunque tale cifra possa essere equiparata da un EV, almeno per il momento, ma 20.000 euro sarebbe comunque un ottimo prezzo di partenza.