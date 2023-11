Vendita auto elettriche in Ue, il Gruppo Stellantis batte Tesla: è la prima volta

Le grandi case automobilistiche stanno iniziando a ridurre il divario da Tesla e lo si capisce chiaramente dai dati di vendita del gruppo Stellantis in merito alle auto elettriche.

Per la prima volta nella storia l'azienda a cui capo vi è Carlos Tavares ha superato la casa automobilistica di Elon Musk, piazzandosi al secondo posto assoluto in quanto a messa in commercio di EV in Europa nel terzo trimestre del 2023.

In cima alla lista resta il gruppo Volkswagen, che ha registrato una crescita del 45% nella vendita delle auto elettriche, ma che ritiene i numeri ancora poco soddisfacenti, dopo di che troviamo appunto Stellantis e quindi Tesla.

In totale sono state vendute 87mila auto elettriche appartenenti al gruppo Stellantis, con una crescita del 37 per cento, dati che ovviamente non possono che far sperare per il meglio in vista di un futuro prossimo.

Ovviamente qualcuno potrebbe storcere un po' il naso sottolineando come Stellantis racchiuda nel suo gruppo ben 14 marchi fra cui grandi aziende come Fiat, Peugeot, Citroen e Jeep, e lo stesso si può dire di Volkswagen che “ingloba” Audi, Skoda, e Cupra, contro il solo marchio di Tesla, ma in ogni caso si tratta di numeri significativi visto che Stellantis è sempre stata considerata indietro sulle auto elettriche.

A tirare le fila sono in particolare la Fiat 500 elettrica e la Peugeot e-208, ma vanno benissimo anche la Jeep Avenger e la Opel Astra, senza dimenticarsi del quadriciclo Citroen Ami. Nel complesso il fatturato di Stellantis è aumentato del 7 per cento su base annua, e dato che tra l'altro è stato pregiudicato dal lunghissimo sciopero che ha colpito gli Stati Uniti, tenendo conto che nel Nord America il fatturato è cresciuto solo del 2 per cento e che secondo un portavoce del gruppo ha creato un buco di 3 miliardi di euro.

In ogni caso l'azienda di Musk rimane la leader del mercato in Italia, con la Tesla Model 3 che è stata l'auto elettrica più venduta ad ottobre 2023 davanti alla Smart e alla Model Y.