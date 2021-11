In vendita una delle Aston Martin più rare di sempre, ma non è una supercar

La Aston Martin Cygnet del 2011 destò non poche perplessità. Era essenzialmente una Toyota iQ assemblata e personalizzata a Gaydon, un sacrificio necessario per allinearsi alle normative europee sulle emissioni. Ai tempi sembrò una follia senza precedenti, eppure Aston Martin commise già un delitto molto simile.

Negli anni '80 il leggendario marchio appose le sue ali sulla carrozzeria di una Metro. Il suo insuccesso, con sole 26 unità prodotte e vendute, supera quello della piccola Cygnet. L'Aston Martin Frazer-Tickford Metro suggellava la collaborazione tra Aston Martin e British Leyland ed era costruita dalla Tickford mentre quest'ultima era controllata da David Brown. Il trattamento Aston è evidente soprattutto negli interni, impreziositi da pelle e Alcantara e dotati di tetto apribile, cruise control e comandi elettronici.

Esteticamente si riconosce per la carrozzeria più aggressiva e per il marchio alato che l'addobba. Il motore da 1,3 litri è stato elaborato da Aston Martin fino alla soglia degli 80 CV di potenza.

Soltanto tre furono costruite con la guida a sinistra e una di queste è finita all'asta organizzata da H&H Classics. L'esemplare, rifinito in Cairngorm Brown, era di proprietà di Wendal McBride, ai tempi fotografo ufficiale Ferrari. Sul tachimetro 15.000 chilometri, pochi per una compatta inglese degli anni '80. H&H Classics prevede rilanci fino a 45.000 sterline, 53.500 euro circa al cambio attuale. Una delle Aston Martin più rare è quindi disponibile ad un prezzo relativamente contenuto per il marchio, basta non pensare che in fondo è una Metro.

Vi presentiamo infine due Aston esclusive per i palati più fini: l'esemplare unico Aston Martin Victor, creato con pezzi di ricambio, e l'attesissima Valkyrie in versione Spider. (immagini: H&H Classics)