Vendita Alfa Romeo a Fiat: Prodi e Urso riaccendono la polemica dopo quasi quarant'anni

Nel 1986, Alfa Romeo è stata venduta al Gruppo Fiat, dopo un lungo braccio di ferro con Ford, fortemente interessata alla casa del Biscione. L’obiettivo era quello di limitare le perdite di IRI, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale che allora possedeva il brand milanese.

Dopo quasi quarant’anni dall’evento non si placano le polemiche. La disputa nasce dalle parole di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made In Italy, pronunciate al 38° convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Urso durante un dibattito sull’automotive italiano ha dichiarato: “Il grande errore della politica delle auto è quando il presidente dell'IRI di allora decise di vendere l'Alfa Romeo alla Fiat e non di accogliere l'investimento della Ford. Proprio per questo oggi in Italia abbiamo un'unica casa automobilistica mentre gli altri Paesi, come Francia, Germania, Polonia, ne hanno tre-quattro-cinque. Lì sta il grande errore della politica italiana e ha un nome e cognome: Romano Prodi”.

L’ex premier Romano Prodi ha ribattuto al ministro, dando il suo punto di vista sulla trattativa che portò Alfa Romeo nell’orbita Fiat: “Il mio obiettivo non è mai stato vendere alla Fiat l'Alfa Romeo: non sono mai stato un monopolista.”. Prodi ha poi sottolineato che l’offerta di Fiat era più ricca rispetto a quella della casa automobilistica di Dearborn, inoltre Fiat si offrì di acquistare tutte le azioni, a differenza di Ford. “A quel punto Finmeccanica non aveva alternative che vendere al miglior offerente, secondo gli obblighi di legge”, conclude Prodi.

Urso ha voluto smorzare i toni, dichiarando che non voleva polemizzare con Prodi, sottolineando tuttavia che “non si dovrebbe mai cedere il competitore a quello che diventerebbe l'unico attore di mercato, di fatto monopolista”.

Alfa Romeo durante la gestione Fiat, pur realizzando alcuni modelli di assoluto rilievo storico, non ha raggiunto nessuno degli obiettivi proclamati e ha perso di anno in anno sempre più quote di mercato. Con Stellantis il brand vuole tornare ai fasti di un tempo: nel 2025 potrebbe tornare l'Alfa Romeo Giulietta, mentre modelli come l'Alfa Romeo 33 dimostrano la volontà di mantenere il DNA sportivo. (in copertina Alfa Romeo 156 2003)