Per vendere un'auto elettrica ci si impiega il doppio del 2022 (tranne Tesla)

Le auto elettriche continuano la loro espansione ma devono sgomitare con le termiche per avere la meglio. Secondo gli ultimi dati riguardanti il mercato americano, gli inventari della maggior parte delle case automobilistiche sono pieni, con gli EV che si vendono con tempi ben più lunghi rispetto ad un anno fa.

Nonostante le numerose riduzioni dei listini, a cominciare da Tesla che si dice pronta a nuovi tagli di prezzi, i concessionari a stelle e strisce stanno avendo non poche difficoltà nel vendere le proprie vetture in green.

Difficoltà anche per quanto riguarda il mercato dell'usato, con gli automobilisti propensi a cercare l'occasione alla luce anche degli alti prezzi degli EV. Del resto la questione del prezzo delle green è ancora un nervo decisamente scoperto che spaventa i futuri acquirenti e in Italia, la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro.

Secondo i dati aggiornati a luglio 2023, sono necessari in media 50 giorni per vendere un nuovo veicolo elettrico, circa il doppio rispetto a quanto accadeva a luglio 2022. Per l'usato invece, servono 57.8 giorni di media contro i 26,4 di un anno fa.

Ovviamente si tratta di dati che non riguardano Tesla, che “fa un campionato a se” e che non ha alcun problema a vendere in tempi ristretti le proprie auto in tutto il mondo. La Nissan Leaf è quella che al momento ci impiega più tempo ad essere venduta, leggasi 95,2 giorni, seguita dalla Nissan Ariya (71,3 giorni) e dalla Mercedes Benz EQS (65,7).

Fra le più veloci (sempre ad eccezione di Tesla), troviamo la Chevrolet Bolt (29,1 giorni), la BMW i4 (30,5 giorni) e la Ioniq 6 di Hyundai (39,1 giorni). Nell'usato, invece, Tesla Model Y ci impiega 47,6 giorni davanti alla Nissan Leaf a quota 51,3 con la Model 3 a 51,8 giorni. Bene anche la Tesla Model X e la S, rispettivamente a quota 71,4 giorni e 88,3.