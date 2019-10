Qualcuno sta vendendo una Lincoln Continental del '71 con sei ruote

È in vendita una Lincoln Continental degli anni 70 semplicemente unica, nel senso che probabilmente come questa non ne troverete una da nessuna parte. E c'è un motivo: Questa Continental del 1971 è stata modificata per funzionare da pickup ed ha ben 6 ruote. Ve la potete portate a casa per meno di 10.000 dollari.

Il prezzo a cui è proposto, infatti, è di 8.000$. In origine era una normalissima Mark III di quinta generazione. Il veicolo a sei ruote si è fatto 43.943 miglia, grossomodo 70.000 km. Dall'annuncio, che si trova sul marketplace di Facebook, si intuisce che l'unica parte del veicolo che richiede un minimo di revisione sono i pneumatici, nel senso che vanno ovviamente sostituiti.

Il chassis della Mark III era tutto fuorché poco malleabile, il che rendeva il veicolo particolarmente adatto a customizzazioni del genere. Non deve essere stato molto complicato trasformare questa Lincoln Continental in un gargantuesco pickup a sei ruote.

Sotto al cofano? Un massiccio V8 7.5L da 365CV. Solamente nel 1972, e quindi con il modello successivo a quello che è oggetto della vendita, i cavalli scesero a 208 (venne integrato un sistema per ridurre le emissioni).

In America esiste un'autentica mania per i pickup 6x6, vi basti pensare a questo F-550 "Indomitus" e alla Mercedes Classe X — ovviamente in entrambi i casi parliamo di modelli non ufficiali.