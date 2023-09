Vende la propria auto online ma per sbaglio fa un'offerta e vince: il clamoroso fail

Una storia assurda è accaduta a uomo che stava cercando di vendere la sua Mercedes-AMG G63 su Bring a Trailer, un noto sito di aste automobilistiche. Il possessore di questa Classe G ha involontariamente fatto un'offerta per la sua stessa auto, ha vinto l'asta e alla fine ha dovuto sborsare 4.300 dollari in più rispetto alla sua offerta iniziale.

Le offerte per la Mercedes-AMG G63 (questa versione del G-63 è un carro armato) stavano salendo lentamente, come spesso accade, per poi intensificarsi nelle ultime ore. Quando si è avvicinato il termine dell'asta, l'offerta finale era di 86.000 dollari, un prezzo troppo basso agli occhi del venditore, che ha pensato bene di fare delle offerte false per alzare il più possibile il prezzo in vista di un'offerta finale che lo soddisfacesse.

Il sito di vendita però applica una commissione aggiuntiva del 5% al prezzo dell'offerta finale, ma solo se l'offerta si avvicina entro il 5% della riserva dell'auto, allora rinuncia a questa commissione. Il venditore non era a conoscenza della politica del 5% e ha provato a intervenire per convincere il sito ad accettare l'offerta più alta successiva, che, curiosamente, apparteneva a un amico del venditore che aveva anch'esso effettuato un'offerta falsa.

Bring a Trailer però ha considerato l'auto venduta, il che ha portato il venditore-acquirente a dover pagare un totale di 90.300 dollari per un'auto che già possedeva (l'offerta di $ 86.000 dollari + la commissione di 4.300 dollari).

Ricordiamo anche che Mercedes sta lavorando a un mini Classe G. La nuova gamma di Suv Mercedes è pronta ad espandersi, dando così la possibilità ad una più ampia platea di consumatori di godersi l'esperienza fuoristrada del marchio tedesco.