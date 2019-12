Vende una Ferrari 250 GTO per 44 milioni, ma finisce in tribunale per l'assenza del cambio

In atto dispute legali per due collezionisti di automobili. Il 55enne britannico Gregor Fisken nel 2017 ha acquistato per 44 milioni di dollari una mitica Ferrari 250 GTO del 1962, ma l'avvocato americano Bernard Carl, precedente proprietario, glie l'ha consegnata senza il cambio.

Stando a quanto riportato dal The Telegraph Fisken avrebbe subito rivenduto il veicolo ad un altro appassionato, un attimo dopo averlo acquistato. L'uomo ritiene di dover ricevere l'originale componente mancante, impacchettato e spedito, dall'ex proprietario Bernard Carl.

William Hooper, avvocato di Fisken, ha affermato che "il signor Carl si è impegnato con tutti i suoi mezzi per recuperare e spedire il cambio, considerando il fatto che Gregor Fisken Ltd (GFL) abbia accettato la GTO senza di esso." In pratica Carl è assolutamente disposto a risolvere la faccenda, ma il litigio tra i due uomini è dovuto al fatto che per appropriarsi di un cambio originale e funzionante bisogna sborsare almeno 25.000 dollari, quelli richiesti da un rivenditore statunitense.

Secondo Carl, Fisken si sarebbe rifiutato di recuperare il pezzo dalla California, e in tal modo avrebbe "rinnegato" il contratto perdendo ogni titolo di possesso su di esso. Carl, rivolgendosi al giudice, ha dichiarato di non essersi mai opposto all'idea di fornire un cambio a Fisken:"Il cambio e la GTO valgono molto di più insieme che separati. Ha senso dal punto di vista commerciale, e non mi sono mai opposto all'idea."

Alla fine Carl ha richiesto a Fisken 500.000 dollari per l'approvvigionamento e la spedizione del componente della discordia, e sospettiamo che il suo interlocutore non accetterà affatto.

