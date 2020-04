A tutta velocità su una strada con limite a 90 km/h: 'Pensavo di andare a 130'

Per inventare delle buone scuse, soprattutto di fronte a un agente di polizia, c'è bisogno di grande genio e di una irreprensibile faccia tosta. Il protagonista di questa storia magari non ha avuto un'idea brillante ma in termini di faccia di bronzo si è dimostrato un vero campione.

Fermato da un'auto della California Highway Patrol, dopo un breve inseguimento, l'uomo ha detto agli agenti di "esser sicuro di andare a 80 miglia all'ora", vale a dire 129 km/h. Peccato però che la strada che stava percorrendo avesse un limite di 55 miglia all'ora, appena 88 km/h, e la sua Toyota Camry TRD andasse alla bellezza di 106 miglia all'ora, ovvero 170 km/h.

Non solo la scusa si è rivelata ridicola, dimostrava comunque quanto l'uomo fosse oltre la legge, fra l'altro in una zona in cui è veramente pericoloso superare i limiti, piena di cantieri e frequentata costantemente da operai. La notizia è stata diffusa proprio dalla California Highway Patrol sui social network, così da ricordare agli utenti del web di andare piano là fuori, ne va della sicurezza di tutti.

Certo la Toyota Camry TRD 2020 è un'auto eccezionale, capace di toccare i 300 CV di potenza e di percorrere lo 0-96 km/h in 5,8 secondi grazie al suo pacchetto TRD, ma andare a 170 km/h non dev'essere certo la norma...