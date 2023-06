Quale velocità serve per battere un autovelox? Con quelli vecchi 'basta' una BMW M3

Gli autovelox sono stati introdotti in Italia negli anni '70, e da allora si sono sempre più evoluti e diffusi. Una distribuzione così capillare che ha indotto il ministro dei trasporti, Salvini a predisporre una stretta sugli autovelox 'macina soldi', usati non come deterrente ma solo per incassare.

Del resto ci sono autovelox da 200 multe al giorno il cui solo scopo, evidente, è quello di far aumentare gli introiti del Comune. Ma vi siete mai chiesti a che velocità bisognerebbe sfrecciare per eludere un autovelox?

Una domanda a cui ha cercato di dare una risposta il canale Youtube di Supercar Blondie, un video in cui si discute su quanto appunto bisognerebbe essere veloci per impedire ad un autovelox di registrare la targa e la velocità.

Ovviamente si tratta di una comportamento illegale da non replicare assolutamente, ma solo eventualmente in un circuito chiuso come prova scientifica. Le telecamere utilizzate oggi per gli autovelox sono sempre più intelligenti: possono rilevare la velocità ma anche capire se si indossa la cintura di sicurezza, se si sta utilizzando il telefono alla guida, se si è passati con il semaforo rosso, se si procede su una corsia riservata e via discorrendo.

Come funzionano? Scattano due foto che misurano la velocità intercorsa fra una e l'altra, analizzando quindi se si sta circolando entro i limiti consentiti o meno. La seconda foto viene solitamente scattata un quarto di secondo dopo rispetto alla precedente, di conseguenza, se supponiamo che fra le due foto si copra una distanza di 20 metri, significa che un'auto dovrebbe viaggiare ad almeno 288 km orari per battere la fotocamera.

Una velocità ovviamente mostruosa da tenere sulle strade, ma sappiamo benissimo che al mondo vi sono svariate auto che possono superare quel limite, senza dover scomodare la Rimac Nevera, in grado di battere 23 record in un solo giorno. La prima auto che ci viene in mente, ad esempio, è la BMW M3 CS, che tocca la velocità massima di 302 km/h.

Il problema principale per gli automobilisti indisciplinati, è che gli autovelox più recenti a volte utilizzano dei video in diretta anziché fare foto, di conseguenza si tratta di 30 scatti al secondo, il che significa che per eluderli bisognerebbe viaggiare a 2.160 km all'ora, circa 1,75 volte la velocità del suono.

Ci sono infine gli autovelox ultramoderni che possono coprire fino ad 1,6 km di distanza, e in questo caso la velocità risulta ancora più elevata, bensì 189 milioni di km orari: molto meglio andare piano e rispettare i limiti di velocità.