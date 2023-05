La velocità reale della tua auto è sempre inferiore a quella del tachimetro, ecco perché

Quando salite in auto e vi mettete alla guida visualizzerete la velocità della vostra vettura sul tachimetro. Ma che sia esso analogico o digitale, che sia di una supercar o di una city car, la velocità che visualizzerete sarà sempre e comunque inferiore a quella effettiva e reale.

Magari siete nel club delle 4 auto al mondo che raggiungono i 450 km/h, e se foste invece degli abitanti di Palermo in ogni caso potreste comunque circolare a 14,5 km/h, fatto sta che per misurare la reale velocità della vostra auto vi servirà un gps, visto che il vostro contachilometri vi restituirà dei numeri errati.

Attenzione, il vostro tachimetro funziona benissimo, non vi è alcun guasto, ma si tratta semplicemente di una normativa europea che ha come obiettivo quello di ridurre sensibilmente la velocità delle vetture tenendo conto che l'alta velocità è una delle principali cause di morte negli incidenti d'auto.

La normativa a cui facciamo riferimento è precisamente il Regolamento UN ECE 39 dell'Unione Europea , in cui si stabilisce, all'articolo 5, che la velocità indicata non deve mai essere superiore alla velocità effettiva, ed anzi deve avere una riduzione del 10%.

Insomma, per capirlo meglio basta fare un esempio pratico: il vostro contachilometri vi segna 100 km/h? In realtà state andando a 90 (il 10% di 100 fa 10, quindi 100 – 10 fa 90). Il vostro contachilometri vi segna 80 km/h? In realtà state andando a 72 all'ora e via discorrendo.

Di conseguenza quando state andando al “limite”, ad esempio in autostrada a 130 km/h, sappiate che andrete sempre leggermente un po' più lenti, quindi non ci sarà alcun rischio di incappare in qualche multa.

Ovviamente il nostro consiglio è sempre quello di restare entro i limiti del consentito e anche se il vostro contachilometri è tarato sul 10% in meno: meglio andare un pochino più lenti ma rispettare le regole e soprattutto arrivare sani e salvi.

L'escamotage del tachimetro viene considerato anche un modo per le case automobilistiche di coprirsi le spalle: nel caso in cui si venisse a scoprire che la velocità effettiva di un'auto, in caso di incidente, sarebbe superiore a quella indicata dal conta chilometri, a quel punto l'azienda potrebbe essere citata in giudizio.