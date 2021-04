La velocità massima della Audi RS6 è da urlo: la lancetta non tiene il passo

La Audi RS6 Avant è stata lanciata sul mercato per combinare usabilità, lusso, versabilità e prestazioni e, come potete vedere dal video in alto, quest'ultima caratteristica raggiunge il pinnacolo assoluto del segmento.

L'ultima generazione della berlina tedesca monta un poderoso V8 Biturbo da 4,0 litri, il quale è in grado di erogare ben 560 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia tondi tondi. Il fatto è che l'esemplare in calce è tutt'altro che in condizioni di fabbrica, e infatti grazie ad alcune modifiche manda sull'asfalto addirittura 700 cavalli di potenza e 940 Nm di coppia. Tra i ritocchi troviamo anche la rimozione del limitatore elettronico alla velocità di punta.

Questo ultimo fatto diventa evidente al minuto 3:45 del video in alto, poiché la vettura spinta al massimo sull'Autobahn (un tratto di autostrada senza limiti di velocità) ha portato la lancetta sulla tacca dei 320 km/h. Dal nostro canto supponiamo che se il conducente avesse spinto sull'acceleratore per qualche altro secondo non sarebbe stato difficile toccare i 330 km/h.

Da parte nostra vi consigliamo caldamente di visionare per intero la clip caricata su YouTube da AutoTopNL, anche perché il nuovo sistema di scarico Akrapovic emette un sound sinceramente delizioso.

In chiusura invece vogliamo menzionare il nuovo corso che da alcuni mesi a questa parte sta indirizzando il brand tedesco verso sonorità ben diverse. A breve la gamma di vetture Audi potrebbe diventare completamente elettrica, e guardando alla assurda Audi e-tron GT RS (la versione estrema della e-tron GT), a livello prestazionale non sarà affatto un male.