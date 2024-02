Velocità e controlli: sul Ponte delle Ghisolfa a Milano 140 violazioni in 4 ore

Il 2024 degli italiani è iniziato (o per meglio dire, continuato) nel segno degli autovelox, si sta infatti parlando tantissimo di Fleximan, delle sue azioni e di quei rilevatori che spesso e volentieri colpiscono duramente gli automobilisti. Ma sono gli autovelox a essere maledetti o sono le persone a non rispettare i limiti?

Attorno ai vari Fleximan d’Italia è iniziata una vera e propria caccia all’uomo, il primo denunciato piemontese ha persino parlato ai microfoni de Le Iene di Italia1, con Mauro Corona che in TV ha dichiarato di fare “il tifo per lui”, come se fosse una sorta di simbolo contro gli autovelox pensati per battere cassa. Molti amano questa figura perché sono milioni gli italiani che non rispettano i limiti di velocità e un recente controllo sul Ponte delle Ghisolfa a Milano ha confermato questo preoccupante trend...

Il controllo è stato promosso dall’assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli, che dalle 15 alle 19 di un giorno feriale ha rilevato 140 violazioni. Parliamo di un tratto di strada frequentato ogni giorno da pedoni, ciclisti, auto, mezzi commerciali e pesanti, filobus dell’ATM dove il limite di velocità è 50 km/h. Ebbene la maggior parte delle violazioni ha riguardato vetture che andavano tra i 60 km/h e i 90 km/h, ci sono però anche stati casi al di là dei 90 km/h. L’obiettivo del “test” era di dimostrare quanto i milanesi siano indisciplinati in materia di velocità alla guida ma non solo. “Ogni giorno a Milano ci sono 40 incidenti, spesso con feriti e addirittura morti. La velocità è determinante e dobbiamo assolutamente fermare questa strage” ha detto Granelli. Ovviamente più si riduce la velocità, meno ci sono conseguenze; è minore anche il rischio stesso di fare un incidente. Pensiamo che l’assessore abbia deciso di effettuare i controlli (anche) per dare man forte alla decisione di Bologna di diventare un Comune a 30 km/h, nello specifico caso di Milano però sulla maggior parte del territorio sarebbe già un grande passo in avanti far rispettare i 50 km/h, come ha dimostrato il Ponte delle Ghisolfa.

A supporto di questo lo stesso Granelli ha stuzzicato il Governo sul tema controlli: “Il Governo vuole limitare i controlli con gli autovelox mettendo sempre più paletti e togliendo autonomia ai Comuni. In futuro per effettuare controlli bisognerà fare richiesta a una commissione in Prefettura, bisognerà programmare tutto in anticipo. Le strade appartengono al Comune, è giusto che ci sia un’autonomia, vogliamo solo far rispettare le regole”. Un nuovo polverone di carattere nazionale è dunque all’orizzonte, vedremo se in qualche modo il Ministro Salvini risponderà alla “sua” Milano...