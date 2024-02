A che velocità caricano gli EV? I dati reali dalla Jeep Avenger alla Tesla Model 3 2024

Quando si parla di auto elettriche, due elementi in particolare possono determinare il successo o il flop di un determinato modello: l’autonomia e la potenza di ricarica reali che si possono ottenere durante l’utilizzo (non parliamo di dati da laboratorio). Ebbene oggi vogliamo vedere a che velocità ricaricano davvero alcuni famosi EV.

Vi diamo subito uno spoiler che non vi piacerà: per avere potenze di ricarica davvero alte nel mondo reale bisogna mettere mano al portafogli e puntare su vetture di fascia medio-alta e altissima. Tuttavia la mega EV League di Autocar contiene anche modelli elettrici che tutti potremmo comprare, come la sempre più famosa Jeep Avenger EV, l’elettrica più venduta in Italia a gennaio 2024.

Sulla carta, la Jeep Avenger elettrica può ricaricare fino a un massimo di 100 kW in DC, i colleghi di Autocar però hanno dimostrato - come spesso accade - che i 100 kW (103 kW di picco) si toccano solo nel primo 10% di carica, poi si scende a 84 kW, 72 kW attorno al 50%, poi 49 kW e infine 17 kW per completare la carica. Non è l’auto che è difettosa ma è una gestione di ricarica comune a tutto il mercato, fondamentale per non danneggiare la batteria. Il risultato, dunque, è una potenza media di 67 kW durante tutta la ricarica.

Risultati simili si ottengono con la Abarth 500e, il cui picco di 85-86 kW si tocca entro il 30%, poi si scende a 67-40-13 kW. La potenza media è di 61 kW, non male per un EV con batteria da 37,3 kWh. Passando alla Renault Mégane E-Tech EV60 Techno che abbiamo guidato più volte negli ultimi anni (la Renault Mégane E-Tech dopo 3.200 km) si toccano i 126 kW nella prima fase e poi scende a 98-72-54-33 kW, per una potenza media di 75 kW.

La Tesla Model 3 RWD 2023, dunque non il modello Highland 2024 lanciato alla fine dello scorso anno, carica a 127-126 kW fino al 30%, poi scende a 89-59-37 kW, una prestazione ottimale che permette di ricaricare in media a 89 kW. Questa stessa media è stata ottenuta dalla Toyota bZ4X AWD Motion, capace di ricaricare fino a 147 kW entro il 30% per poi scendere a 92-53-9 kW.

Prestazioni leggermente superiori per la nuova BMW iX1 xDrive30, con 96 kW di media e 125 kW di picco nelle prime fasi di ricarica. Risultato simile alla Smart #1, che ha ottenuto una potenza media di 97 kW. Con la nuova BYD Seal Design RWD invece si superano i 100 kW di media: il picco è stato 135 kW, mentre la media si è fermata a 102 kW. Positiva anche la prova della Volvo C40 Recharge, con 104 kW di media e 134 kW di picco.

La MG4 Long Range SE di MG Motor ha invece raggiunto una quota media di 109 kW e 139 kW di picco. Ottima sorpresa la Volkswagen ID. Buzz, capace di raggiungere un picco di 185 kW con una media di 114 kW. Arriviamo così alla nuova Tesla Model 3 2024 in versione Long Range, questa volta sì la variante Highland: la vettura può toccare i 219 kW di picco (almeno nei test Autocar è stato così, sulla carta può arrivare a 250 kW) e mantenere una potenza media di 117 kW.

Ottima prestazione anche quella della Hyundai IONIQ 5 RWD 77 kWh, che ha toccato i 152 kW di picco e tenuto una media di 121 kW. Stranamente, la coreana parte più lentamente per poi alzare la potenza fra il 30% e il 70%. La Polestar 2 Long Range Single Motor MY24 provata di recente ha toccato i 192 kW di picco con 124 kW di media. Da questo momento in poi le potenze iniziano a farsi davvero brutali, andiamo infatti a parlare di vetture di altissima fascia come la Tesla Model S Plaid: la berlina super potente tocca i 254 kW di picco e i 151 kW di media.

La Kia EV6 GT e la Hyundai IONIQ 6 RWD Ultimate invece rappresentano il giusto compromesso fra prezzo e prestazioni grazie alla loro architettura a 800 V: la prima ha ottenuto 169 kW di media, la seconda 180 kW. Ottime prestazioni anche per la nuova Kia EV9 GT-Line S guidata al debutto: 170 kW di media.

Arriviamo così alla vettura che carica più velocemente in assoluto, almeno a febbraio 2024 in Europa: la Porsche Taycan GTS Sport Turismo ha toccato i 263 kW di picco e ha tenuto una media di 198 kW, davvero eccezionale anche se bisogna sborsare 97.910 euro di partenza (con pochi optional si superano tranquillamente i 120.000).