Velocifero pronta a lanciare il Tennis elettrico in Europa: uno scooter per tutti da 3 kW

Il mercato delle due ruote elettriche ha sicuramente perso un po’ di smalto da quando gli incentivi dedicati sono terminati. Presto però si ripartirà più carichi (è il caso di dirlo) di prima, motivo per cui Velocifero è pronta a lanciare in tutta Europa il suo Tennis elettrico nel 2024.

Visto in super anteprima a EICMA 2022 allo stand Velocifero, il Tennis elettrico si affianca alla versione 125 cc a quattro tempi. Con la batteria installata il suo peso non supera i 95 kg, parliamo insomma di uno scooter leggero adatto anche ai più giovani. Il motore è da 3.000 W/3 kW con 75 Nm di coppia, capace di raggiungere una velocità massima di 85 km/h, si tratta infatti di un 125 cc equivalente. Con una singola carica è possibile viaggiare per 80 km grazie a due batterie che forniscono in totale 2.880 Wh e si ricaricano in circa 4 ore a 10 A.

Lo scooter si fa notare per un quadro strumenti interamente digitale: sul manubrio troviamo infatti uno schermo TFT da 5,5 pollici dotato di un’interfaccia utente interattiva. Tre le modalità di guida: Eco, Comfort e Sport. Le ruote sono da 12”, inoltre sia all’anteriore che al posteriore abbiamo un sistema frenante con dischi idraulici (anche se non sembra esserci l’ABS). Ciliegina sulla torta: un comodo sottosella in cui riporre comodamente un casco, un qualcosa che non sempre si vede nel settore, molti produttori infatti preferiscono il sottosella per installare le loro batterie. Non ci resta che attendere indicazioni ufficiali sul prezzo italiano.