Il Velocifero ONE-X arriva in Italia con tre motorizzazioni: è il SUV dei monopattini

Velocifero sta per lanciare anche in Italia il suo monopattino elettrico ONE-X, un vero e proprio "SUV" dei monopattini come potete ben capire dalle immagini presenti nell'articolo. Scopriamo caratteristiche e modelli.

La gamma ONE-X europea sarà formata addirittura da tre motorizzazioni differenti: motore singolo, doppio motore e versione offroad. Lungo 1.380 mm e alto 1.275 mm, ONE-X di Velocifero vanta una batteria da 1.200 Wh che promette fino a 90 km di autonomia. La variante con motore singolo a 61,2 V ha trazione posteriore e 500 W di potenza, la versione a doppio motore invece ha due motori da 250 W e trazione su entrambe le ruote. L'offroad invece può contare su ben due motori da 500 W e trazione sulle due ruote, questa variante però non è omologata per l'utilizzo sulle strade italiane (come scegliere un monopattino omologato per l'Italia).

ONE-X di Velocifero offre un comfort di guida ai vertici della categoria, una pedana ampia e rivestita in gomma, inoltre il telaio è in tubi d'acciaio. Il modello offre anche pneumatici a larga sezione (fat) ammortizzati da una forcella teleidraulica. La sospensione posteriore di ONE-X è invece costituita da un forcellone in alluminio con mono-ammortizzatore ad aria, mentre i freni sono idraulici su entrambe le ruote con dischi da 160 mm di diametro.

Quattro le colorazioni disponibili per l'Europa, ovvero Nero/Antracite, Giallo, Rosso e Bianco. ONE-X sarà venduto da maggio 2023 sull'e-commerce di Velocifero e nei negozi di elettronica di consumo a un prezzo di 1.490 euro (anche se il prezzo potrebbe subire leggere modifiche dovute a dazi doganali e tasse dei diversi Paesi).