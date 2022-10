Ecco la nuova Velocifero JUMP che vedremo a EICMA: elettrica per tutti da 3 kW

Velocifero è pronta a lanciare la sua prima moto elettrica: si chiama JUMP e la sua produzione è appena partita ufficialmente. La vedremo alla prossima edizione di EICMA appena presentata.

Nata da un’idea di Alessandro Tartarini, la JUMP si distingue per un motore elettrico da 72 V con 3 kW di potenza. La sua autonomia è stimata in 85 km, può dunque diventare la vostra migliore amica negli spostamenti quotidiani. Anche se il suo design può sembrare da offroad, in realtà si tratta di una moto che promette un grande comfort, adatta - secondo Velocifero - al commuting quotidiano come ai viaggi di media percorrenza (come si capisce anche dai pneumatici).

JUMP è anche dotata di una dashboard da 5,5 pollici di ultima generazione con tecnologia TFT, presenta anche tre mappature di guida differenti: eco, comfort e sport+. Come detto in apertura, JUMP sarà esposta a EICMA 2022 nelle colorazioni giallo, rosso e nero. Nel caso ne vogliate una, JUMP si può già prenotare sul sito ufficiale di Velocifero. JUMP è stata sviluppata e prodotta nello stabilimento Velocifero di Taizhou in Cina grande 22.000 metri quadrati.

“Con JUMP desideriamo avvicinare il mondo dei giovani alla mobilità green. Abbiamo pensato a loro quando l’abbiamo progettato, ma siamo certi che sarà apprezzato anche dagli adulti, grazie alle sue linee senza tempo e ad un design made in Italy unico” ha detto Alessandro Tartarini, tra i 100 industrial design al mondo, erede di una dinastia di piloti, costruttori e industriali del mondo motociclistico e oggi anima di Velocifero. “Siamo certi che JUMP, il cui mercato di riferimento è quello cinese, primo al mondo per la vendita di veicoli elettrici, otterrà ottimi riscontri anche nel resto del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. JUMP è la perfetta risposta di chi è alla ricerca di un mezzo che risponde alle esigenze di una mobilità green, dalla tecnologia moderna e dal look sportivo”.