Velocifero a EICMA 2022 con tre nuovi modelli elettrici: le nostre foto

In occasione di EICMA 2022 in corso a Milano, Velocifero ha presentato le novità per il mondo green, ovvero tre nuovi modelli a zero emissioni che vanno a completare una gamma più ampia di 25 prodotti.

La Velocifero RACE-X rappresenta la prima streetfighter a debuttare nel mercato dei motori elettrici e vanta un motore da 5 kW a 220 Nm che garantisce una velocità massima di 120 Km/h ed una risposta brillante sull’acceleratore. La batteria agli ioni di litio da 4,32 Kwh è alimentata a 72 V ed assicura un’autonomia di 115 Km, secondo i dati ufficiali. Completa la scheda tecnica un doppio freno a disco sulla ruota anteriore con diametro di 275mm e posteriore di 225mm, ed una dashboard da 5,5 pollici di ultima generazione con tecnologia TFT che permette di scegliere tra quattro mappature della guida: P, Eco, Sport e Sport+. Gli interessati avranno la possibilità di scegliere tra tre colori: Giallo, Rosso e Nero. La produzione partirà nel mese di giugno 2023.

Debutta anche il Velocifero TENNIS, l’unico scooter di Velocifero disponibile sia in versione elettrica che endotermica da 125cc. Il motore da 3kW a 150 Nm è basato su due batterie intercambiabili con capacità complessiva di 2,4 kWh alimentate da 60V, fornite di serie. Il produttore sottolinea che la possibilità di effettuare il così detto battery swapping evita le lunghe soste per la ricarica. L’autonomia dichiarata è di 70 Km, mentre la velocità massima è di 85 Km/h.

Anche sul Velocifero TENNIS troviamo una dashboard da 5,5 pollici e la possbilità di scegliere le stesse quattro mappature di guida della RACE-X.

TENNIS 125 invece sfoggia il motore endotermico del TENNIS elettrico a quattro tempi di 125 cc, con raffreddamento a liquido Euro 5 che eroga una potenza di 8,8 kW ed 11,4 Nm.

Ad accomunare entrambe le versioni ci pensa il telaio d’acciaio, l’altezza da terra della sella di 765mm, la forcella telescopica, la sospensione posteriore cantilever con monoammortizzatore ed i freni a disco su entrambe le ruote da 12”. Il modello 125 pesa 108 chilogrammi, mentre il TENNIS elettrico 95Kg.

La disponibilità è prevista dalla primavera 2023: la versione 125 arriverà nelle livree Nero e Bordeaux mentre quella elettrica in Bianco e Grigio.

Completa le novità elettriche il Velocifero BEACHMAD Sport, l’evoluzione del BEACHMAD presentato nel 2018. Con un peso di 95Kg ed un motore elettrico da 3 kW e 150 Nm montato sulla ruota posteriore, il bobber è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2.880 kWh a 72V, in grado di garantire un’autonomia di 70 kW.

Disponibili due riding mode: Economy che privilegia l’autonomia con una velocità massima di 45 Km/h e Sport+ che garantisce le massime prestazioni ad 85 Km/h. Il telaio è composto da tubi d’acciaio e forcella telescopica, oltre che un forcellone oscillante con monoammortizzatore e freni a disco su entrambe le ruote da 10”. Anche il BEACHMAD SPORT verrà prodotto nell’estate 2023, nelle colorazioni rosso e bianco.

Tra le altre novità presentate ad EICMA troviamo il cargo scooter OLIVER con autonomia di 85Km, ma è stato annunciato anche il prezzo della moto elettrica JUMP che debutterà ad inizio 2023 nel mercato cinese, in Europa ed USA a 3.800 Euro. Qualche settimana fa si era mostrata anche la nuova Velocifero JUMP in mostra ad EICMA.