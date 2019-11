Quanto è veloce veramente la ricarica di un Tesla Supercharger V3?

Quanto tempo effettivo ci vuole per caricare, a batteria completamente scarica, una Tesla Model 3 Long Range? La risposta la troverete nel video in alto, dove il proprietario della EV utilizza il Supercharger V3 di una stazione di Las Vegas, Nevada.

Un aspetto abbastanza interessante di questa stazione in particolare, è il parcheggio è bloccato da una sbarra fin quando non viene inserito un codice, mostrato sul display touchscreen della Tesla. In seguito il costo del parcheggio viene applicato dopo un'ora di sosta nel luogo. Il fatto di dover inserire un codice per l'accesso ai Supercharger riduce enormemente il rischio che i proprietari di auto tradizionali blocchino le postazioni di ricarica riservate alle EV, come accaduto in questo caso.

Tornando a noi, i Supercharger V3 sarebbero in grado di rifornire, in una sola ora, la corrente necessaria per percorrere 1.600 chilometri a bordo di una Model 3. Pare assolutamente possibile quindi poter lasciare il parcheggio dopo aver fatto un bel pieno senza dover pagare l'ora di sosta. L'unico neo è rappresentato dal fatto che purtroppo i V3 sono stati introdotti da pochissimo e, soprattutto in Italia, non se ne hanno tanti a disposizione.

Comunque stando a Tesla un Supercharger di questo tipo è in grado fornire corrente per 120 km in soli 5 minuti, accorciando i tempi standard di sosta alle colonnine fino al 50%, e speriamo che in futuro queste possano essere paragonabili a quelle delle auto a combustione interna. Ma adesso bando alle ciance, vi rimandiamo ai numeri racchiusi dall'immagine in calce.

Di recente è stato comunicato l'imminente arrivo di un nuovo Update per le vetture Tesla il quale, oltre ad aggiungere potenza e autonomia, garantirà ricariche più veloci ai Supercharger.