Quanto è veloce la Toyota GR Corolla? In sfida con Hyundai Elantra N e Honda Civic Type R

Finora abbiamo sentito parlare in lungo e in largo della Toyota GR Corolla, ma è ancora difficile trovare dei filmati che mettano in mostra le sue prestazioni, in particolar modo a confronto con altre sfidanti, ma il team canadese di Throttle House ha trovato le sfidanti per la GR Corolla.

In questo confronto, la Toyota GR Corolla dovrà fare i conti con Hyundai Elantra N e Honda Civic Type R (purtroppo non è l’ultima Civic Type R presentata pochi mesi fa), una sfida tutta giapponese tra tre vetture simili e diverse allo stesso tempo. Il trio è accomunato dall’utilizzo del cambio manuale e da una potenza molto simile tra loro, ma le differenze ci sono eccome.

La GR Corolla è l’unica ad avere la trazione integrale e ad avere un motore al di sotto dei 2.0 litri: la Toyota infatti monta il tre cilindri da 1.6 litri derivato dalla GR Yaris, che in questo caso arriva ad erogare 300 CV tondi tondi. Hyundai e Honda invece hanno la trazione anteriore e si affidano ad un propulsore 4 cilindri da 2.0 litri: la prima sviluppa 276 CV, mentre la seconda tocca i 306 CV.

La Civic non è solo la più potente ma è anche la più leggera del gruppo con 1416 kg, mentre la GR Corolla è la più sovrappeso, con 1490 kg da portare a spasso. L’Elantra è la meno potente ma ha un peso che si colloca a metà tra le due, fermando l’ago della bilancia a 1445 kg.

Nel test con partenza da fermo la Toyota mostra i muscoli grazie alla sua trazione su tutte e quattro le ruote, ma le sfidanti hanno tenuto il passo, preannunciando una sfida niente male nella partenza lanciata, che però non vi spoileriamo. Dunque fate le vostre previsioni e godetevi il confronto.