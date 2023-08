Il più veloce robot Roomba del mondo: si chiama Vroomba

Nemmeno noi ci saremmo aspettati di trovare quello che a tutti gli effetti è il Roomba più veloce del mondo. Sebbene la velocità massima di 55 km/h potrebbe sembrare modesta, bisogna precisare che questi dispositivi non sono assolutamente pensati per la velocità.

Con ruote di dimensioni ridotte, assenza di sospensioni e una complessa configurazione a due ruote motrici in tandem, il Roomba è ottimale per le rotazioni sul posto più che per raggiungere alte velocità, l'instabilità è un rischio intrinseco. Inoltre, è ben noto che la chiave per la stabilità a velocità elevate è la deportanza aerodinamica.

Anche se il "Vroomba" potrebbe non essere una macchina da record, è comunque un esperimento interessante e curioso che dimostra come la creatività possa portare risultati unici e divertenti, anche se un robot aspirapolvere su quattro ruote non è esattamente l'immagine tipica di velocità e potenza.

Nel tentativo di raggiungere velocità ancora più elevate, Electrosync ha intrapreso alcune modifiche significative al Roomba. Ha utilizzato la stampa 3D per creare parti più resistenti e durevoli, realizzate in fibra di nylon e carbonio. Queste parti personalizzate includono nuovi supporti per il cambio, uno splitter, un diffusore, un'ala e persino un vassoio sottoscocca.

Purtroppo questo ultimo upgrade non ha raggiunto i risultati sperati. Il Roomba una volta raggiunti i 40 km/h si è schiantato sul bordo di un marciapiede. Nell'ambito dei mezzi elettrici, come il Roomba, ecco che fine fanno le batterie finite.

Electrosync ha deciso di non arrendersi e ha annunciato che ricostruirà il telaio utilizzando la fibra di carbonio, con l'obiettivo di tentare un altro record di velocità. Sebbene il tentativo di record non venga riconosciuto dal Guinness World Records, è vero che non molte persone si sono impegnate in una corsa per ottenere il titolo del Roomba più veloce. Ecco invece l'assurda truffa che si sono inventati con un monopattino elettrico.