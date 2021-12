Quanto va veloce una Porsche 911 Turbo S con un albero di Natale sul tetto?

Dicembre è il mese delle feste natalizie, e fin dal primo giorno porta l’atmosfera nel Natale nell’aria. Iniziano i preparativi per la grande festa e chiaramente non può mancare l’albero di Natale, che molto spesso viene legato sul tetto delle auto per essere portato a casa. Ma quanto può andare veloce una vettura con un abete sul tetto?

Ebbene, la risposta arriva direttamente da Hennessey, il preparatore e costruttore texano che ogni anno lega un albero di Natale sul tetto di una vettura sportiva a scelta per poi lanciarla su una pista di prova misurandone le prestazioni in fatto di velocità massima. La protagonista di quest’anno è una Porsche 911 Turbo S (a proposito, forse non sapete che Porsche sta testando una 911 Turbo ibrida al Nurburgring), non un modello qualunque, ma l'auto di proprietà di John Hennessey, che ovviamente è ben più performante della versione stock.

Non conosciamo ogni singola modifica apportata al propulsore, ma sappiamo che la potenza è di 760 CV, rispetto ai 650 CV di serie, e questo le ha permesso di scorrazzare a 281 km/h con un albero legato sul tetto sulla pista di prova Pennzoil dell’azienda. Successivamente hanno effettuato nuovi rilevamenti senza l’ospite natalizio, e la Turbo S ha toccato invece i 331 km/h.

Alla guida della vettura c’era il pilota Spencer Geswein, che nel video afferma di essere sconvolto da quanto incida la presenza dell’albero sul comportamento della vettura. L’aerodinamica viene infatti stravolta completamente, e gli effetti non si limitano soltanto ad una generosa diminuzione della velocità massima, ma si ripercuote anche sulla dinamica di guida alle alte velocità.

Il risultato ottenuto dalla Porsche 911 Turbo S è di tutto rispetto, ma è ben lontano dalla detentrice del record, siglato nel 2019. La corona rimane saldamente nelle mani della Jeep Grand Cherokee Trackhawk, che grazie agli oltre 1000 CV è riuscita a raggiungere la sua velocità massima di 291 km/h. Prestazioni fuori dal comune, ma che non ci stupiscono affatto: guardate questa drag race tra una Jeep Cherokee preparata da Hennessey e una McLaren 720S.