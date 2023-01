VeilSide presenta la Nissan Han's 400Z: la vedremo in Fast & Furious 10?

Il tuner giapponese VeilSide ha recentemente mostrato la sua personalissima versione della Nissan Z, l'ultima coupé compatta dello storico marchio nipponico. L'auto presentata è a dir poco “cattiva” ed il nome del suo progetto lascia ben sperare...

La Nissan Z di VeilSide si chiama infatti Han's 400Z e il riferimento è chiaramente ad Han, amatissimo attore americano di origini asiatiche, all'anagrafe Sung Kang, fra i personaggi principali della saga Fast & Furious. Proprio per questo sono molti coloro che al vedere la Z di VeilSide hanno ipotizzato che la stessa “belva” possa essere fra le grandi protagoniste di Fast & Furious 10 che dovrebbe uscire a breve. In ogni caso i produttori hanno spiegato che la fuoriserie sarà guidata da Han in una pellicola del 2024, di conseguenza bisognerà capire solamente a quale film si faccia riferimento.

In attesa di novità da tal fronte, la creatura che proviene dal Sol Levante ha il classico stile “jappo” che più volte abbiamo visto nelle creazioni VeilSide, a cominciare dalle vistose modifiche alla carrozzeria, come ad esempio il paraurti anteriore, che sembra quasi uno spazzaneve. Le minigonne sono chiaramente visibili, così come i passaruota rivettati, modifica presa direttamente da Liberty Walk, che ha presentato di recente la Ferrari F40 con widebody.

Modifiche anche nella zona della coda, dove spicca un imponente spoiler con tanto di alette verticali che sicuramente non passa inosservato. Il tutto è poi rifinito in nero e arancione, i classici colori Veilside di Fast & Furious, altro chiaro indizio che lascia ben sperare i fan del film. Sotto il cofano troviamo invece un motore V6 biturbo da 3.0 litri che nella versione originale eroga 405 cavalli, ma che siamo certi avrà una potenza maggiore.

Infine i cerchi in lega, rigorosamente cromati e a cinque razze, da ben 20 pollici con pneumatici Bridgestone Potenza. Un vero e proprio capolavoro di tuning che ha catalizzato l'attenzione degli appassionati Nissan al recente salone dell'auto di Tokyo. La casa automobilistica giapponese è stata la grande protagonista alla fiera, presentando anche la sua ultima versione della mitica GT-R.