Con questo veicolo da soli 67 cavalli potrete resistere fino alla fine del mondo

Lo Zeal Fat Truck è un camion turbodiesel con soli 67 CV di potenza progettato per affrontare terreni difficili e raggiungere luoghi remoti, persino la "fine del mondo".

Prodotto da un piccolo produttore canadese, Zeal Motor, questa vettura è descritta come un veicolo anfibio fuoristrada adatto per l'accesso a siti di lavoro remoti, operazioni di salvataggio e (perché no) semplicemente per scopi ricreativi (vi abbiamo parlato anche del progetto russo Kamz Drom, un camion a guida autonoma pensato per attività estreme in Siberia).

Il camion è dotato di pannelli di alluminio che formano un corpo a forma di cubo, il tutto poggia su una serie di enormi pneumatici da fuoristrada adatti anche per il galleggiamento, rendendo il veicolo anfibio (rimanendo in tema camion, il Tesla semi ha svolto dei test di autonomia con risultati sorprendenti).

L'altezza da terra del Fat Truck è di 526 mm, e la sua capacità fuoristrada gli consente di affrontare pendii fino a 35 gradi di pendenza. Pur non essendo estremamente potente o veloce, il camion è progettato per affrontare luoghi inospitali e dispone di un motore diesel sovralimentato da 2,2 litri prodotto da Caterpillar. La trasmissione idrostatica aziona le quattro ruote, consentendo al veicolo di raggiungere una modesta velocità massima di 40 km/h.

L'accesso al vano cabina avviene tramite una scala portatile, mentre l'interno è dotato di aria condizionata, illuminazione, interruttori fisici per controllare diverse funzioni del veicolo, uno schermo digitale per il quadro strumenti e una leva al posto del tradizionale volante.