I veicoli dei narcos vanno all'asta ma non aspettatevi delle Ferrari

Secondo voi quali veicoli guidano i narcos? Beh, il pensiero comune vorrebbe modelli di lusso, SUV sportivi e berline talmente eleganti da sembrare dei salotti di alto livello. O forse delle supercar capaci di toccare velocità inaudite. E invece... dimenticatevi le Ferrari, ecco i veicoli all'asta in Spagna...

Ormai sembra che le vetture di lusso siano esclusive delle forze dell'ordine, ad esempio la polizia di Dubai ha appena aggiunto una Classe G Mansory da 300.000 euro alla sua flotta; come ce ne siamo accorti? La Delegazione del Governo spagnolo per il Piano Nazionale sulla Droga ha deciso di mettere in vendita una flotta consistente di mezzi sequestrati ai narcotrafficanti. A questo punto ci si aspetterebbe un parco auto fatto di grandi stelle delle quattro ruote, insomma modelli particolarmente costosi, invece nulla di tutto ciò. Anzi, a malapena stiamo parlando di automobili.

L'asta in questione è fissata per il prossimo 23 aprile e verrà effettuata attraverso il portale online Escrapalia. Inoltre, per coloro che hanno intenzione di partecipare a questa vendita, tra il 16 e il 18 aprile sarà attivato un calendario di visite preventive. Infine, è assicurato un accurato controllo meccanico, questo effettuato da professionisti del settore, sui mezzi in questione; inoltre, il ricavato dell'asta verrà devoluto in beneficienza.

La flotta in questione è formata complessivamente da 237 beni, tra cui macchinari per opere civili, autocarri, autocarri ribaltabili, rimorchi, semirimorchi, automobili e furgoni; quindi no Ferrari, né tantomeno Lamborghini o Rolls-Royce (Rolls Royce Droptail Arcadia: 5 mesi di tempo per assemblare il quadrante dell'orologio). Nello specifico si parla di 78 mezzi industriali, tra Carterpillar, Volvo, Nissan, Iveco, Mercedes, Scania, ecc., 66 Dumper come Daf, Scania, Renault, Man, Volvo, Mercedes, Iveco, ecc., 77 rimorchi e 16 tra furgoni e automobili (Toyota , Honda , Chevrolet e Hyundai).

