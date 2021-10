Veicoli Waymo a guida autonoma si incastrano in una strada chiusa

Molte compagnie affermate e startup appena fondate stanno testando sulle strade pubbliche i sistemi di guida autonoma proprietari. Nella stragrande maggioranza dei casi le prove vanno a gonfie vele, ma state per scoprire che alcune falle sono ancora possibili.

Per chi abita un appartamento che affaccia su una strada regolare l'avvistamento di un'auto a guida autonoma non è un problema, ma questo non vale per i residenti nei viali senza uscita: non molte ore fa un paio di veicoli Waymo hanno imboccato una strada sprovvista di sbocchi per poi finire incastrati e in una totale confusione.

Dopo qualche minuto hanno cercato il modo di sfuggire all'isolato, ma altri mezzi Waymo si sono aggiunti alla bizzarra flotta creando un caos assurdo e rumori molesti. Per molte ore e fino a tarda notte le auto senza conducente hanno disturbato i residenti reso poco conciliante il sonno, e in effetti l'emittente CBS San Francisco Bay Area ha parlato di una faccenda divenuta virale per via dell'inaspettato ingorgo. In genere il traffico nell'area è blando, ma questa volta le cose sono andate diversamente.



Jennifer King, che vive proprio all'interno della strada interessata, ha commentato come segue per CBS:"Ci ho fatto caso mentre dormivo. Mi sono svegliata a causa di uno strano ronzio, e ho pensato ci fosse una navicella spaziale fuori dalla finestra della mia stanza da letto." In seguito ha riferito che queste macchine a guida autonoma vanno e vengono tutto il giorno senza sosta, poiché non appena un veicolo Waymo capisce come tornare indietro, un altro prende il suo posto:"Alle volte possono essere più di cinquanta. Ne passa uno ogni cinque minuti. Lavorando tutti da casa, li sentiamo di continuo."



Purtroppo sembra che i veicoli a guida autonoma di Waymo vadano troppo facilmente in confusione davanti ai vicoli ciechi (la guida autonoma XPeng promette faville), e ciò rende estremamente arduo per essi uscirne quando altri esemplari si avvicinano per accedere. Per fortuna però non sono stati riportati ferimenti di persone e animali, ma adesso tutti si aspettano un rapido aggiornamento che possa risolvere la situazione.



