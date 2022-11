I veicoli elettrici in Cina costano molto meno che in Italia: di quanto e perché?

Mentre in Russia le auto costano sempre di più, emergono dati interessanti dalla terra del Dragone in merito alla mobilità elettrica. Secondo recenti analisi di mercato, infatti, i prezzi per acquistare un veicolo elettrico sono sì aumentati, ma in Cina risultano molto più bassi: vediamo a quanto ammontano e perché.

Stando a una recente ricerca di JATO ripresa da CarScoops, il prezzo medio dei veicoli elettrici tra 2015 e 2022 è aumentato negli Stati Uniti e in Europa, passando da 49mila euro circa a 56mila euro circa in Europa, e da 53mila euro a 64mila euro negli Stati Uniti. Al contrario, in Cina si è scesi dai quasi 67mila euro a 32mila euro, sebbene negli ultimi due anni il COVID abbia avuto un impatto negativo sulla catena di produzione, ergo sul costo finale.

Ciò che preoccupa maggiormente è il prezzo degli EV rispetto alle auto a benzina, dato che queste ultime risultano più economiche rispettivamente del 27% in Europa e del 43% negli USA. In Cina il dato è completamente opposto, in quanto i veicoli elettrici sono più economici dei veicoli ICE del 33%.

A guidare questa importante diffusione dei veicoli elettrici sono le politiche del governo. Gli incentivi offerti dal Dragone per garantire facile accesso alle auto elettriche sono risultati essenziali al fine di diventare il più grande mercato mondiale di EV. Al contrario, mentre negli USA solo 21 veicoli elettrici su 72 ora disponibili beneficiano di incentivi, in Europa ogni paese ha le sue politiche e un obiettivo unico comune: arrivare entro il 2035 alla produzione esclusiva di veicoli a emissioni zero.

In altre parole, c’è ancora molta strada da fare affinché in Europa si arrivi ai risultati ora visibili in Cina. A confermarlo, peraltro, sono i dati di settembre sul calo di vendite di auto elettriche.