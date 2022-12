Quali sono i veicoli elettrici più affidabili per i consumatori? Trionfano Tesla e Nissan

Lo scorso ottobre abbiamo visto quali sono i tre migliori marchi elettrici del 2022, evidenziando la notevole crescita del marchio cinese BYD. Oggi invece vediamo quali sono i marchi elettrici più affidabili al 2022, osservando nel dettaglio i sondaggi di Consumer Reports (CR) riguardanti centinaia di migliaia di consumatori.

Secondo le loro analisi i veicoli elettrici più affidabili sono, in ordine, i seguenti: Kia EV6, Tesla Model 3 e Nissan Leaf. Il marchio sudcoreano si pone pertanto in prima posizione per i singoli veicoli ma, nonostante ciò, non viene considerata dagli analisti di CR tra i migliori marchi effettivi. Al contrario, sono Tesla e Nissan i brand che da più tempo dominano la Top 3 della classifica EV internazionale.

Consumer Reports ha infatti spiegato che Tesla e Nissan producono veicoli elettrici in serie da molti anni ormai, e che ciò li pone automaticamente più in alto rispetto ad altri rivali in virtù della quantità di feedback raccolto da tutto il mondo. Per avere un quadro più completo e affidabile di Kia o di altre case automobilistiche appena addentratesi nel segmento elettrico, pertanto, sarà necessario attendere qualche mese o anno.

Stando a quanto scritto dalla pubblicazione, poi, Tesla Model 3 e Nissan Leaf nell’ultimo sondaggio sono stati giudicati come i veicoli elettrici meno problematici lato batterie, motori e ricarica. Meno promossa dai consumatori è la Tesla Model Y, giudicata molto più inaffidabile.

Parlando proprio del gigante statunitense, giusto ieri abbiamo visto come la Tesla Model 3 è l’auto più conveniente del 2021.